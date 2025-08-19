코레일측 "청도 열차사고에 깊은 유감 표명, 유가족·부상자 지원"

코레일은 19일 경북 청도군에서 무궁화호 열차가 선로 주변 근로자들을 치는 사고가 발생한 것과 관련, "이번 사고에 깊은 유감을 표한다"고 밝혔다.
또 "지역사고수습본부를 가동하는 등 비상대응체계를 유지하면서 관계 기관의 조사에 협력하고 있다"며 "유가족과 부상자의 구호와 지원에 총력을 다하겠다"고 덧붙였다.
코레일에 따르면 이번 사고에 따른 현장 감식 등 조치로 상하행 열차가 교대 운행함에 따라 해당 구간을 지나는 KTX와 일반열차 28대의 운행이 10분∼60분가량 지연됐다.
이날 오후 4시13분부터 상하행 선로 운행은 모두 재개된 상태다.
코레일 관계자는 "지연 등 열차 운행현황을 역·열차에 안내방송하고 승객에게 개별 문자 메시지를 발송했다"며 "지연된 열차 승객에게는 여객운송약관에 따라 운임의 일부를 지연 배상할 계획"이라고 말했다.
사고열차 승객 중 부상자는 없으며, 정확한 사고 원인은 경찰 등 관계 기관에서 조사 중이라고 전했다.
앞서 이날 오전 10시 52분쯤 청도군 남성현역∼청도역 구간 경부선 철로에서 동대구역을 출발, 경남 진주로 향하던 무궁화호 열차(제1903호)가 선로 근처에서 작업을 위해 이동 중이던 근로자 7명을 치어 2명이 숨지고, 5명은 중경상을 입었다.