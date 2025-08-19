농협경제지주, 동반사와 상생협력 앞장선다

농협(회장 강호동) 경제지주(농업경제대표이사 박서홍)는 24일 서울 마포구 농협신촌빌딩에서 장상우 마트상품부장, 10개 동반사* 임직원 등이 참석한 가운데 상생 간담회를 개최했다.
* 참석 동반사(10) : 국순당, 남양유업, 대상, 동원, 씨엔에이엠씨, 아모레퍼시픽, 아시아식품연합
* 참석 동반사(10) 팔도, 협동엔터프라이즈, 휴럼
이날 간담회는 ▲CORE10* 상반기 성과 공유 ▲농협하나로마트 사업 활성화 방안 논의 ▲하반기 사업 확대 및 상생협력 강화 방안협의 순서로 진행되었다.
* CORE-10(Coperative Retail 10) : 농협하나로마트의 신성장 동력을 위해 분류한 카테고리로 PB, 식자재, H&B, 이동형 수퍼, 델리, 글로벌푸드, 델리, 생활자재, 애완용품, 균일가 등을 말한다.
또한, 참석자들은 ▲경쟁력 높은 농협하나로마트 전용상품 개발 ▲우리 쌀과 농산물 소비촉진을 위한 경품행사 진행 ▲대국민 물가 안정을 위한 통합행사 적극 참여 장려 등 다양한 주제로 의견을 나눴다.
박서홍 농업경제대표이사는 “협동조합만의 리테일 모델에 맞는 핵심 카테고리 상품을 육성하여 차별화에 힘쓰겠다”면서 “앞으로도 동반사와 협력을 통해 우리 농산물로 만든 좋은 제품을 합리적인 가격에 공급하겠다”고 전했다.