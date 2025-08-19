‘건진’ 전성배 구속영장… 삼부토건 이기훈 공개수배 [3대 특검]

특검, 김건희 곧 구속기소 관측

양평고속道 설계 용역업체 압색

이준석 특검 압수물 포렌식 참관



檢 2024년 전씨 압색 때 증거품 분실

정성호 법무, 은폐 의혹 감찰 지시

이른바 3대 특별검사팀(내란·김건희·채해병 특검팀)이 20일 공식 수사개시 50일을 맞는다. 최장 수사기간(150일)의 3분의 1을 지나는 동안 김건희 특검팀(특검 민중기)은 모든 의혹의 ‘정점’인 윤석열 전 대통령의 부인 김건희씨 신병을 확보했고, 이달 말 구속기소를 앞두고 있다. 김씨의 ‘1호 기소’ 사건이 될 3대 의혹(도이치모터스 주가조작·명태균 공천개입·건진법사 청탁) 외에도 삼부토건 주가조작·양평고속도로 노선 변경 특혜 의혹, 관저 이전 특혜 의혹 등 나머지 사건들을 규명하는 게 남은 기간 특검의 과제로 꼽힌다.



특검은 19일 ‘건진법사’ 전성배씨에 대해 특정범죄가중처벌법상 알선수재 및 정치자금법 위반 혐의로 구속영장을 청구했다. 전씨는 2022년 4∼8월 윤영호 전 통일교 세계본부장에게 교단 현안 청탁과 함께 6000만원대 그라프 다이아몬드 목걸이와 2000만원대 샤넬백 2개 등을 받아 김씨에게 전달했다는 의혹을 받는다. 특검은 전씨의 신병을 확보한 뒤 해당 금품의 행방 등을 계속 쫓을 방침이다. 전씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 21일 오전 10시30분 서울중앙지법에서 남세진 영장전담 부장판사 심리로 열린다.

윤 전 대통령 부부의 공천개입 의혹이 제기된 2022년 6월 지방선거 및 보궐선거 당시 국민의힘 당대표로 업무방해 혐의를 받고 있는 개혁신당 이준석 대표도 이날 압수물 분석(포렌식) 참관을 위해 특검 사무실을 방문했다.



특검은 최장 20일인 김씨의 구속기간이 만료되는 31일 전 3대 의혹으로 김씨를 구속기소할 전망이다. 특검은 당초 20일 김씨를 네 번째로 소환해 건진법사 청탁 의혹 등에 대해 조사할 계획이었으나, 김씨 측이 건강상 이유로 불출석 사유서를 제출함에 따라 소환 일정을 21일 오후 2시로 변경했다. 김씨는 4차 소환 당일 오전 서울남부구치소에서 대면 진료를 받고, 특검엔 오후에 출석할 예정이다.



향후 특검은 3대 의혹과 달리 수사가 미진했다는 평가가 있는 삼부토건 주가조작·양평고속도로 노선 변경 특혜 의혹 등과 김씨의 연결고리를 밝히는 데에도 속도를 낼 것으로 예상된다.



특검은 1호 강제수사 사건인 삼부토건 의혹과 관련해 이일준 회장, 이응근 전 대표를 1일 구속기소했지만 공소장엔 김씨의 이름이 담기지 않았다. 특히 이기훈 삼부토건 부회장 겸 웰바이오텍 회장이 자신의 영장실질심사가 진행된 지난달 17일 도주하면서 수사가 제자리걸음이라는 평가다. 특검은 이날 경찰청 국가수사본부에 이 부회장에 대한 긴급 공개수배를 요청했다.



이날 특검은 양평고속도로 설계 용역업체인 동해종합기술공사와 직원 2명을 대상으로 압수수색영장을 집행했고, 전날에는 감사원으로부터 관저 공사 경위에 대한 2차 감사 자료를 제출받았다. 수사 과정에서 인지한 집사 게이트, 고가 귀금속 수수 의혹 등과 관련해 김씨의 혐의를 입증하기 위한 수사도 이어지고 있다. 특검 1차 수사기간(90일)은 다음달 29일 만료되지만, 규명할 의혹이 산적해 수사기간 연장은 불가피해 보인다.



한편, 서울남부지검이 지난해 12월 건진법사 전씨 자택에서 압수한 ‘관봉권’에 부착된 띠지와 스티커 등 핵심 증거품을 분실한 것으로 나타나 논란이 일자 정성호 법무부 장관이 진상파악과 감찰을 지시했다. 감찰에 착수한 대검찰청 감찰부는 남부지검이 증거품 분실 사실을 지난 4월 말 인지하고도 감찰하지 않은 이유를 조사할 계획이다.