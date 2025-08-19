청도 철도사고로 올해 입사한 신입직원 숨져…30대 외동아들도 희생

19일 오전 경북 청도 인근 경부선 구간 철로에서 안전 점검 작업을 하다가 열차 사고로 숨진 하청업체 직원 2명 중 1명은 올해 입사한 신입직원인 것으로 알려졌다. 또 다른 1명은 30대 외동아들로 밝혀져 안타까움을 사고 있다.

19일 오전 10시 52분쯤 경북 청도군 화양읍 삼신리 청도소싸움 경기장 인근 경부선 철로에서 마산으로 향하던 무궁화 열차가 선로에서 작업하던 근로자 7명을 치는 사고가 발생했다. 경찰과 소방, 코레일 등 관계자들이 사고 현장을 조사하는 가운데 우측으로 열차가 서행하고 있다. 뉴스1

코레일(한국철도공사)의 하청업체에서 안전점검 근로자로 일하던 이모(37)씨와 조모(30)씨 등 2명의 시신은 이날 오후 청도 병원 장례식장에 안치됐다. 장례식장을 찾은 이씨 유족은 이씨와 함께 오래 일했던 업체 관계자들이 찾아오자 눈물을 터트렸다. 이씨는 외동아들로 알려졌다. 이씨의 회사 후배인 조씨는 올해 입사한 신입직원이다. 두 사람은 평소 한 팀으로 현장에서 안전 점검 업무를 맡았다고 한다.

해당 업체 관계자들도 슬픔을 감추지 못했다. 한 관계자는 떨리는 목소리로 “숨직 직원 2명 모두 자기 업무에 성실했던 사람들이었다”며 “사고로 부상당한 다른 직원 4명도 오랜 경력을 가진 베테랑들”이라고 말했다. 이어 그는 “업체를 운영하면서 처음 겪는 인명사고”라며 “철도 운행 관리자도 있고, 신호수(열차에서 신호를 보내거나 받는 일을 맡은 사람)도 있었고, 담당 감독도 있었는데 (왜 사고가 났는지) 이유를 모르겠다”고 울먹였다.

19일 경북 청도군 청도대남병원에 장례식장에 마련된 청도 무궁화호 열차사고 사망자 빈소에 한문희 한국철도공사 사장이 보낸 화환이 놓여있다. 연합뉴스

이날 동대구역을 출발해 경남 진주로 향하던 무궁화호 열차(제1903호)가 최근 폭우로 생긴 선로 피해를 점검하기 위해 이동 중이던 근로자 7명을 치었다. 이 사고로 2명이 사망하고, 5명은 중경상을 입었다. 나머지 부상자 5명은 경주와 경산, 안동 등에 있는 병원으로 이송돼 치료받고 있다. 사고를 당한 7명 중 1명은 원청인 코레일 소속이고 나머지 6명은 구조물 안전 점검을 전문으로 하는 하청업체 소속이었다.

경북경찰청은 이번 사고 원인을 찾아내기 위해 전담팀을 꾸렸다. 전담팀은 앞으로 현장 폐쇄회로(CC)TV 분석과 사고 관계자 조사 등에 나설 계획이다.