‘되는 집’의 전형 LG, ‘엘동원’ 대체한 톨허스트는 ‘넝쿨째 굴러 들어온 당신’이었네…“팬들의 응원에 너무나 큰 에너지를 받았다”

[서울=뉴시스] 김진아 기자 = 19일 서울 송파구 잠실야구장에서 열린 2025 KBO리그 롯데 자이언츠와 LG 트윈스의 경기, 6회초 2사 만루 롯데 노진혁이 1루수 땅볼 아웃되지 LG 톨허스트가 기뻐하고 있다. 2025.08.19. bluesoda@newsis.com

‘되는 집’의 전형이다. 후반기 들어 ‘미친 상승세’에 힘입어 선두 탈환에 성공한 뒤 한국시리즈 직행을 노리는 LG는 한국시리즈 우승을 위해 승부수를 던졌다. 엘리에이저 에르난데스를 내보내고 그 자리를 앤더스 톨허스트로 교체했다.

미국에서 보여준 커리어는 미미했다. 2019년 메이저리그 신인 드래프트에서 23라운드 전체 687순위로 토론토 블루제이스의 선택을 받았지만, 메이저리그는 문턱조차 밟아보지 못했다. 마이너리그 기록도 썩 좋지 않았다. 모든 레벨 통틀어 92경기를 던졌고, 선발 등판은 단 21경기에 불과했다. 마이너리그 최상위 레벨인 트리플A도 올 시즌에 처음 밟아봤다. 마이너리그 통산 성적도 15승10패 평균자책점 4.38에 불과했다. KBO리그에 입성한 외인 중에서도 미국 무대에서의 커리어는 거의 보잘 것 없는 수준이다.

그러나 KBO리그와의 궁합은 찰떡인 모양새다. 150km 초반대에 형성되는 포심 패스트볼과 수준급의 제구력으로 ABS(자동투구판정시스템)에 최적화된 투수인 듯 하다. KBO리그 입성 후 2경기 연속 무실점 호투가 그 증거다.

톨허스트는 19일 서울 잠실구장에서 열린 2025 KBO리그 롯데와의 홈 경기에서 선발 등판해 6이닝 5피안타 2볼넷 6탈삼진 무실점 호투로 LG의 5-2 승리를 이끌었다.

지난 12일 데뷔전에 비하면 이날 투구는 다소 아쉽긴 했다. 지난 12일 수원 KT전에서 KBO리그 데뷔전에 나선 톨허스트는 7이닝 동안 77구를 던지며 2피안타 무4사구 7탈삼진 무실점의 환상투를 선보였다.

데뷔전에 80구 투구수 제한이 걸렸던 톨허스트는 이날 한계 투구수는 90구. 경기 전 LG 염경엽 감독은 “90구 미만으로 던지게 하려 한다. 점점 늘려가려고 한다. 오늘 던지고 일요일에도 등판을 해야 하니까. 미국 마이너리그에서 던진 스케쥴을 보니 무리를 별로 안 했더라. 빌드업을 통해 천천히 몸을 끌어올리게 할 계획”이라고 톨허스트의 활용 계획을 밝혔다.

데뷔전에 비해 출루도 많이 허용하고, 수비에서도 아쉬운 모습을 보이긴 했지만 어쨌든 무실점 투구를 보여줬다. KBO리그 입성 후 2경기에서 모두 선발승을 거뒀고, 피안타율은 0.152, 이닝당 출루허용률(WHIP)은 0.69다. 13이닝 동안 탈삼진 13개를 잡아내며 탈삼진 능력도 좋다. 볼넷도 단 2개라 K/BB는 6.5에 달한다. 아직 표본이 적지만, 이쯤이면 LG의 승부수는 대성공이라고 해도 과언이 아니다. 지난 시즌 가을야구(준플레이오프+플레이오프) 6경기에서 11이닝 15탈삼진 무실점의 ‘언터쳐블’ 퍼포먼스로 ‘엘동원’(엘리에이저+최동원)이라는 별명을 얻었던 에르난데스의 이름은 어느새 LG 팬들의 머리 속에서 까마득해졌을 법하다.

꿈의 2년 연속 1천만 관중 눈앞 (서울=연합뉴스) 최재구 기자 = 19일 서울 잠실야구장에서 롯데와 LG의 프로야구 경기가 열렸다. 관중들이 응원전을 펼치고 있다. 지난해 사상 최초로 '꿈의 1천만 관중' 시대를 열었던 프로야구가 2년 연속 관중 1천만명 돌파를 눈앞에 뒀다. 18일 현재 2025시즌 KBO리그는 562경기에서 경기당 평균 관중 1만7천243명, 누적 관중 969만542명을 기록해 1천만 관중 돌파에 30만9천458명만을 남겼다. 2025.8.19 jjaeck9@yna.co.kr/2025-08-19 20:55:49/ <저작권자 ⓒ 1980-2025 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

경기 뒤 톨허스트는 “타자들을 공격적으로 압도해야 된다고 생각하고 경기에 임했고, 내 뒤의 수비들을 믿고 경기한 것이 좋은 결과가 있었던 것 같다. 특히 포수 박동원의 싸인에 큰 도움을 받았다”며 동료들에게 승리의 공을 돌렸다. 이어 “오늘 완벽히 제구가 되지 않았지만, 그 안에서 최선의 피칭을 하려고 노력했고, 팀이 이길 수 있는 상황을 만들고 내려온 것 같아서 만족한다. 스플리터를 결정구로 중요한 아웃카운트를 잡을 수 있었고, 패스트볼 또한 커맨드가 잘 되었다. 그중에서 커터도 중요한 카운트에 잘 들어갔다”고 덧붙였다.

톨허스트는 2회 2사 1,2루에서 전민재의 투수 앞 땅볼을 급하게 처리하려다 실책을 저지르며 2사 만루 위기에 몰리기도 했다. 다음 타자 황성빈을 152km짜리 포심으로 잡아내며 스스로 초래한 위기를 껐다. 이에 대해 “경기 초반의 실수는 마음이 좀 급했던 것 같다. 기다려야 했는데 무리하게 잡으려 다가간 것이 실수였다. 다음 타자에게는 의식하지 않으려 했고, 경기를 잘 이어나갈 수 있었다”고 당시를 떠올렸다.

데뷔전을 원정인 수원에서 치른 톨허스트는 이날 잠실 홈팬들에게 첫 선을 보였다. 그는 “팬분들이 보내주신 응원에 말로 표현할 수 없을 만큼의 에너지를 받았다. 특히 첫 선발경기인 원정경기를 떠나기 전부터 팬 분들의 뜨거운 응원에 큰 인상을 받았다. 오늘도 그런 응원에 힘입어 좋은 경기력을 선보일 수 있었다. 모든 경기에 더 열심히 투구하도록 하겠다. 많은 응원을 부탁드린다”며 홈팬들의 성원에도 잊지 않고 고마움을 전했다.