조현영, 전남친 알렉스 언급 "열애설 후 커리어 고꾸라졌다"

사진=SBS 예능 프로그램 '신발 벗고 돌싱포맨' 화면 캡

그룹 레인보우 출신 배우 조현영이 전 연인 알렉스를 언급했다.

19일 오후 방송된 SBS 예능 프로그램 '신발 벗고 돌싱포맨'에는 배정남, 고우리, 조현영, 김규원이 게스트로 출연했다.

이날 이상민은 "고우리가 상의 없이 조현영의 연애사를 떠벌리고 다닌다고 하더라. 이건 조금 심각하다"고 말했다.

조현영은 "제 공개 연애가 굉장히 오래된 일이라 모르는 분들도 많다. 그런데 언니 때문에 자꾸 파묘가 되고 있다. 정말 참을 수 없다"고 토로했다.

이에 고우리는 "예전에 한 인터뷰에서 조현영과 사이가 돈독해진 계기를 묻길래 '그때 그 오빠랑 다 같이 재미있게 잘 놀았다. 그래서 친해졌다'고 말한 적이 있다"고 말했다.

그러면서 "저는 아직도 그 오빠랑 잘 지내고 있다"며 카메라를 향해 "라디오 잘 듣고 있다. 파이팅"이라고 영상 편지를 남기기도 했다.

이상민은 "조현영 입장에서 조금 화가 날 것 같다"고 거들었고, 김준호는 조현영의 열애설 기사를 직접 찾아보며 "이 분이냐"고 물었다.

조현영이 "폰 접으세요"라며 분노하는 사이 배정남은 "저분 되게 점잖으시던데"라고 말해 웃음을 자아냈다.

탁재훈은 "혹시 차인 거냐"고 물었고 조현영은 "아니다. 정말 좋은 추억"이라고 답했다. 고우리도 "둘이 나쁘게 헤어졌으면 이렇게 얘기도 못 할 것"이라고 말했다

조현영은 "열애설 당시 제가 한창 주가가 오를 때였다"며 "제가 잘될 것 같을 때 열애설이 나서 커리어적으로 고꾸라졌다고 생각한다. 그런 것 때문에 그렇지 그분과는 좋게 헤어졌다"고 밝혔다.

조현영은 2015년 가수 알렉스와 열애를 인정한 뒤 공개 연애를 이어오다 2017년 결별 소식을 전한 바 있다.