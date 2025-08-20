‘강박 환자 사망’ 4명 추가 입건‥ 이번주 양재웅 소환

병원 간호사 등 4명 의료법 위반

정신건강의학과 전문의 겸 방송인인 양재웅(43)씨가 운영하는 경기 부천시 소재 병원에서 발생한 사망 사건 관련 경찰이 관계자 4명을 추가 입건했다.

정신건강의학과 겸 방송인 양재웅. 미스틱엔터테인먼트 제공

경기남부경찰청은 병원 간호사 등 4명을 의료법 위반 혐의로 입건했다고 19일 밝혔다.

이들은 의사 처방 없이 의약품을 환자에 제공한 혐의를 받는다. 이 사건 관련 경찰에 입건된 피의자는 양씨를 포함해 11명이다. 경찰은 양씨를 의료법위반, 업무상과실치사, 유기치사 등 혐의 피의자 신분으로 이번주 내 불러 조사한다는 방침이다.

이 사건은 지난해 5월27일 양씨가 운영하는 병원에 다이어트약 중독 치료를 위해 입원한 A(30대)씨가 17일 만에 숨지면서 발생했다.

A씨 유족은 A씨가 입원 과정에서 부당한 격리와 강박을 당했고 적절한 의료 조치를 받지 못해 숨졌다며 양씨 등을 고소했다.

경찰은 A씨 사인과 의료과실 등을 확인하기 위해 지난해 10월 대한의사협회에 감정을 의뢰했고 이후 의협의 감정 기관 선정 절차 등 회신이 길어지면서 올해 1월 수사 중지를 결정한 바 있다.

유족은 경찰의 수사 중지 결정에 지난 2월 이의 신청을 냈고 경찰은 지난 3월 21일 수사 재개를 결정하고 4월 병원을 압수수색하는 등 수사를 벌였다.