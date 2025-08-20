로이터 “트럼프, 인텔 이어 삼성전자에도 투자한다”

미국 정부가 인텔에 100억 달러를 투자하는 것 이외에도 삼성전자 등 미국에 공장이 있는 다른 반도체 업체에도 투자를 검토하고 있다고 로이터통신이 19일(현지 시각) 보도했다.

통신은 트럼프 행정부가 인텔에 이어 미국 반도체 업체인 마이크론은 물론, 미국에 공장이 있는 한국의 삼성전자, 대만의 TSMC에도 투자할 계획이라고 전했다.

블룸버그는 전일 미국 행정부가 100억달러를 투자, 인텔의 지분 10%를 인수할 계획이라고 보도했었다.

현재 마이크론·삼성전자·TSMC 등은 전임 바이든 행정부에서 제정된 반도체법에 따라 지원금을 받고 있다. 상무부는 도널드 트럼프 미국 대통령이 취임하기 전인 지난해 말 삼성전자에 47억5000만달러를 비롯해 마이크론 62억달러, TSMC 66억달러의 보조금을 각각 확정했다.

바이든 행정부는 지원금을 대가 없이 주었지만, 트럼프 행정부는 지원금을 주는 대신 주식을 내놓으라는 것이다.

캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 이날 인텔 지분 10% 인수 추진을 확인하며 “대통령은 국가 안보와 경제적 관점 모두에서 미국을 최우선 순위에 두고 있다”며 “이를 위해 이전에 한 번도 해본 적이 없는 창의적인 아이디어를 내놓고 있다”고 말했다.

스콧 베선트 재무장관도 이 과정에 참여하고 있지만, 하워드 러트닉 상무장관이 이 작업을 주도하고 있다고 로이터는 전했다. 상무부가 반도체 법으로 알려진 이 법안에 따라 조성된 모두 527억달러 규모의 자금 운용을 책임지고 있기 때문이다.