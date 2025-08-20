“꾸러기 이재명” “뒤쫓는 박찬대”…대통령 취임 우표 ‘완판’

이재명 제21대 대통령 취임 100일을 맞아 발행되는 기념우표 인기가 뜨겁다. 사전 예약 물량은 첫 날 반나절 만에 동이 났다. 온라인상에서는 정식 판매일에 ‘오픈런 하겠다’는 목소리가 나오고 있다.

이재명 제21대 대통령 취임 100일을 맞아 발행된 기념우표가 온라인상에서 화제다. 뉴스1(우정사업본부 제공)

20일 우정사업본부에 따르면 지난 18~19일 이틀간 인터넷우체국에서 진행한 이 대통령 기념우표첩 2만부는 모두 완판됐다.

이날 각종 온라인 커뮤니티에는 ‘이재명 대통령 우표 사진’이라는 제목의 글과 함께 실물이 공개돼 눈길을 끌었다. 공개된 사진에는 이 대통령의 다양한 모습이 담겼다. 특히 자전거를 타고 가는 대통령을 헐레벌떡 뒤쫓는 박찬대 더불어민주당 의원의 모습이 웃음을 자아냈다.

이 외에 이 대통령이 호탕하게 웃거나 음식을 먹는 모습, 김혜경 여사와 팔짱을 낀 사진 등도 담겼다. 온라인상에서는 “재밌는 사진만 모아놨다” “못 살까봐 사전 예약했다” “추가로 발행했으면 좋겠다” 등의 반응이 이어지고 있다.

이번에 발행되는 기념우표는 전지 22만장(낱장 328만장), 소형시트 45만장, 기념우표첩 5만부이다. 우표와 소형시트의 가격은 430원, 기념우표첩은 2만7000원이다.

기념우표에는 회복과 성장을 향한 대통령의 결의와 함께 국민주권정부의 충직한 일꾼으로서 주어진 책임을 충실히 이행하겠다는 의지가 표현됐다고 우정사업본부는 설명했다.

과학기술정보통신부 우정사업본부는‘제21대 대통령 취임’ 기념우표를 취임 100일째인 다음 달 11일 발행한다고 18일 밝혔다. 전국 총괄우체국과 인터넷우체국 등에서 구매할 수 있다. 연합뉴스(우정사업본부 제공)

우표첩은 소형시트, 전지, 초일봉투와 함께 나만의 우표가 담겨있으며 대통령이 국민과 함께 꿈과 눈물로 소통하는 등의 다양한 모습을 확인할 수 있다.

일반 우표 등은 9월 11일부터 전국 총괄 우체국 창구와 인터넷우체국에서 구매할 수 있다.