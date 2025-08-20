BBQ, 美 외식 프랜차이즈 180위에…글로벌 경쟁력 입증

제너시스BBQ 그룹은 미국 외식 전문 매체 ‘네이션스 레스토랑 뉴스(Nation’s Restaurant News·NRN)’가 발표한 ‘2025 미국 외식 프랜차이즈 브랜드 TOP 500’에서 180위를 기록했다고 20일 밝혔다. BBQ 제공

제너시스BBQ 그룹은 미국 외식 전문 매체 ‘네이션스 레스토랑 뉴스(Nation’s Restaurant News·NRN)’가 발표한 ‘2025 미국 외식 프랜차이즈 브랜드 TOP 500’에서 180위를 기록했다고 20일 밝혔다.

NRN의 ‘TOP 500’은 미국 외식 산업 내 브랜드의 연간 매출, 매장 수, 성장률 등을 종합적으로 분석해 발표된다. 미국 외식 프랜차이즈 업계 전반에서 가장 공신력 있는 브랜드 지표 중 하나다.

2021년 376위로 ‘TOP 500’에 진입한 BBQ는 2022년 333위, 2023년 270위 그리고 지난해 2024년 223위로 4년 연속 상승세를 보인 데 이어 올해 180위에 올랐다. 지속적인 브랜드 성장과 미국 시장 내 안착이 이어지고 있다는 점에서 더욱 의미 있는 결과로 평가된다.

미국은 프랜차이즈 산업의 본고장이자 글로벌 외식 브랜드들이 치열하게 경쟁하는 시장이다. 이러한 환경에서 한국 브랜드인 BBQ는 지속 순위 상승으로 브랜드 경쟁력과 현지화 전략, 지속 가능한 운영 성과가 함께 작용한 성과를 보였다.

BBQ는 브랜드 성장뿐 아니라 제품 경쟁력에서도 현지 소비자에게 긍정적인 반응을 얻고 있다. 지난해 미국 요리 전문 매체인 테이스트 오브 홈(Taste of Home)이 발표한 ‘가장 맛있는 치킨’ 설문 조사에서 1위에 선정되며, 치킨의 고향인 미국에서 K-치킨의 맛과 경쟁력을 인정받고 있다.

BBQ 관계자는 “세계 외식 산업의 중심인 미국에서 BBQ의 비즈니스 모델과 브랜드 철학, 맛이 통하고 있다는 점에서 매우 의미가 있다”며 “글로벌 시장에서의 경쟁력을 바탕으로 K-푸드를 대표하는 글로벌 외식 브랜드로 성장하겠다”고 말했다.