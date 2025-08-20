‘예쁜 게 죄’ 김희철 “유노윤호, 나 때문에 짝사랑과 이별”

데뷔 20주년을 맞은 슈퍼주니어 김희철이 ‘아이돌 조상신’답게 ‘라디오스타’에 출연해 화려한 입담을 자랑한다. 그는 슈퍼주니어 활동 비하인드부터 다이어트로 인한 외모 리즈 시절, 그리고 데뷔 초반 있었던 레전드 에피소드까지 솔직하게 털어놓으며 ‘예능인 김희철’의 면모를 다시 한 번 입증한다.

가수 김희철, 유노윤호, 동해. 김희철 SNS 캡처

오늘(20일) 방송되는 MBC ‘라디오스타’에는 게스트로 이세돌, 김희철, 침착맨(만화가 이말년), 나폴리 맛피아가 출격해 ‘안침착맨’ 특집을 꾸민다.

김희철은 최근 슈퍼주니어 20주년 활동을 언급하며 “20년을 함께해 준 팬들이 있어 여기까지 올 수 있었다”며 팬들에게 진심 어린 감사를 전한다. 이어 “컴백 이후 ‘착해졌다’는 말을 많이 듣는다”고 덧붙여 분위기를 한층 띄운다는 후문이다.

또한 김희철은 ‘아이돌 조상신’다운 레전드 에피소드를 가감없이 공개해 눈길을 끈다. 그는 데뷔 초 배우 이준기를 넘어 ‘예쁜 남자 1위’에 선정됐던 순간을 언급하며 “그때는 제 얼굴이 다 했다”며 너스레를 떨어 웃음을 더한다.

김희철이 ‘라디오스타’에 출격해 화려한 입담을 뽐낸다. MBC 제공

이어 그는 “동방신기 유노윤호가 짝사랑하던 여자친구와 헤어지게 만든 장본인”이라고 밝히며 과거 민폐를 끼쳤던 사연을 털어놓았다고 전해져 본 방송에 대한 궁금증을 증폭시켰다. 김희철과 절친인 에픽하이 미쓰라와 있었던 황당 열애설까지 서슴없이 공개하며 “사실은 형제 같은 사이”라고 해명하며 출연진 모두를 웃게 한다.

김희철은 강호동과 함께하며 ‘지상파 예능의 정석’이 될 수 있었던 사연과 가수 김정민·김민종·김장훈을 집어삼킨 듯한 완벽한 성대모사 3종 퍼레이드로 스튜디오를 초토화하며 ‘예능치트키’로서 톡톡히 활약한다.

또한 과거 시트콤 ‘레인보우 로망스’ 출연 당시 엄현경, 서인영과의 키스신에서 NG를 연발했던 이유까지 털어놔 본 방송에 대한 기대를 높인다.

‘아이돌 조상신’ 김희철의 다양한 에피소드를 확인할 수 있는 라디오스타는 오늘(20일) 밤 10시 30분 MBC에서 만나볼 수 있다.