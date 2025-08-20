한우 한 마리 가격이 중대형 승용차 1대 값, 무려 6224만원

충남 한우·돼지 고급육 경진대회 부여 전용기씨 한우 대상

충남에서 한우 한 마리가 중대형 고급승용차 1대 값과 맞먹는 6224만원에 낙찰됐다.

20일 충남도에 따르면 전날 천안에 위치한 대전충남양돈농협 포크빌축산물공판장에서 열린 ‘2025년 충남 한우·돼지 고급육 경진대회’에서 대상을 받고 팔린 소 가격이다.

대상 수상 한우는 부여군 전용기씨 농가가 키우고 있는 한우 294두 가운데 한 마리로, 총 체중 844㎏에 근내 지방도, 등심 단면적 등에서 높은 평가를 받았다.

'2025년 충남 한우, 돼지 고급육 경진대회'에서 시상식 후 수상자들이 기념촬영을 하고 있다. 충남도 제공.

이 한우 고기에 대한 경매에서는 1㎏ 당 11만 9000원을 써 낸 예산 삽교농협이 낙찰자로 이름을 올렸다. 도체중은 523kg으로 측정돼 총 경락가는 6223만 7000원을 기록, 충남 고급육 경진대회 사상 최고가를 기록했다.

충남도가 후원하고, 농협 충남세종지역본부가 주관한 이번 행사는 도내 축산농가의 경쟁력 강화를 통한 수입 개방 대응, 고품질 축산물 생산 의욕 고취, 생산자 간 정보 교류의 장 마련, 축산업계 발전 도모 등을 위해 마련했다.

경진대회는 한우의 경우 시군별로 2두 씩, 체중 800㎏ 이상 혈통 등록 비육우(거세) 30두를 대상으로 실시했다.

비육돈은 축산물품질평가원 충남지원의 협조를 받아 지난 1∼8월 1700두 이상 출하 농가의 등급 평가 데이터를 활용해 심사를 진행했다.

품질 평가 항목은 최종 등급, 육질·육량, 결함 유무, 종합 품질 정도 등이다.

심사 결과, 한우 비육우 부문 대상은 부여 전용기 농가(조은한우농장)가 차지했다.

충남 대회 연도별 총 경락가는 △2022년 3257만 원 △2023년 2961만 8000원 △2024년 2776만 8000원 등이다.

한우 비육우 부문 최우수상은 논산 김의중 농가, 우수상은 논산 남상일 농가, 장려상은 청양 김규섭 농가 등이 각각 차지했다. 비육돈 부문 수상은 최우수상 아산 김대학 농가, 우수상 당진 이재원 농가, 장려상 당진 한민영 농가 등이다.

이정삼 도 농축산국장은 “내년부터 수입 쇠고기 무관세가 도입됨에 따라 축산업계에도 변화 대응과 함께 경쟁력 확보를 위한 가축 개량 등이 필요하다”며 “이번 경진대회를 계기로 도내 한우·돼지 품질 고급화·차별화를 위한 가축 개량이 더욱 활성화 될 수 있도록 지원하고, 지속 가능한 친환경·고품질 축산업 육성을 위해서도 최선을 다할 것”이라고 말했다.