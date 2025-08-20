한덕수 22일 추가소환…특검 “조사 60∼70% 진행”

내란 특별검사팀(특검 조은석)이 22일 한덕수 전 국무총리를 재차 소환한다. 한 전 총리에 대한 추가 조사 이후 특검이 신병 확보에 나설지 주목된다.

박지영 특별검사보는 20일 브리핑을 통해 “한덕수 전 총리에 대해 이번 주 금요일 9시30분에 추가 소환을 요청했다”고 밝혔다. 특검은 전날 한 전 총리를 피의자 신분으로 불러 조사했다. 오전 9시30분에 시작한 조사는 오후 10시 넘어서 종료됐고 한 전 총리는 조서 열람 이후 오전 1시가 넘어서 귀가했다.

12·3 비상계엄 사태에 가담·방조한 혐의로 내란 특검 피의자 조사를 받은 한덕수 전 국무총리가 20일 새벽 서울 서초동 서울고등검찰청에 마련된 내란특별검사팀 사무실을 나와 귀가하고 있다. 뉴스1

특검은 한 전 총리에게 12월3일 비상계엄 전후 국무회의 상황, 사후 계엄 선포문 작성 경위 등을 집중 조사한 것으로 알려졌다. 한 전 총리도 진술을 거부하지 않고 적극 참여했다고 한다. 다만 의혹 내용이 방대해 조사가 마무리되지 않았다.

박 특검보는 “사실관계를 파악함에 있어 어느 정도 진전은 있었다고 본다”며 “저희 나름대로는 일부 사실관계에 대해 확정된 게 있다”고 귀띔했다. 이어 지금까지 수사의 60∼70% 정도 진행됐다고 덧붙였다.

특검은 지난달 2일 한 전 총리를 처음으로 불러 조사했고, 같은 달 24일에는 한 전 총리의 자택과 총리공관을 압수수색했다. 특검은 이번 주 금요일 한 전 총리에 대한 3차 소환조사를 마친 후 구속영장 청구 등 법적 절차를 검토할 방침이다.

한편 특검은 김용대 전 드론작전사령관의 변호인인 A 변호사의 조사 참여를 중단하기로 결정했다. A 변호사가 조사 과정에서 제시된 군사기밀을 언론 등 외부로 유출해 수사를 방해했다는 이유다. A 변호사는 그간 김 전 사령관 조사에 함께 입회해왔다.

박 특검보는 “김 전 사령관 변호인에게 조사 내용을 유출하지 말라고 매번 당부했지만, 군사기밀이 지속적으로 누설될 것이라 판단해 변호인 참여 중단 조치에 이르게 됐다”고 설명했다. 해당 변호인이 언론 등을 통해 조사 내용을 유출했고 이런 행위가 공범 진술에도 영향을 미칠 수 있다는 점도 지적했다.

특검은 당초 이날 김 전 사령관을 소환해 조사할 예정이었다. 김 전 사령관은 A 변호사와 함께 오전 10시쯤 특검 사무실에 출석했는데, 특검이 A 변호사에 대한 조사 참여 중단 결정을 알렸다고 한다. 이에 김 전 사령관도 조사를 거부하면서 이날 조사가 무산됐다.

A 변호사는 이와 관련해 “이번 사건은 구속영장까지 청구됐던 사건인 만큼, 피의자의 방어권 보장이 매우 중요하다”며 “변호인 조사 참여 중단이 과연 적법절차에 해당하는지, 수사권 남용이 아닌지 의문”이라고 말했다.

이어 “이에 대해 법원과 헌법재판소의 판단을 받아보려 한다”며 “변호사 참여 중단 조치에 대한 준항고를 내고, 헌법소원도 제기할 예정”이라고 덧붙였다.