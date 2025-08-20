"미국·유럽·우크라, '한반도식 완충지대' 조성 논의"

伊언론, 유럽 소식통 인용 "우크라 안보 방안 '핵심'으로 떠올라"

도널드 트럼프 미국 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 유럽 정상들이 우크라이나의 안전보장을 위해 한국식 '완충지대'를 조성하는 방안을 주요 의제로 논의한 것으로 알려졌다.



19일(현지시간) 이탈리아 일간 라스탐파는 복수의 유럽연합(EU) 소식통을 인용해 다국적군이 국경을 보호하는 한국식 완충지대 조성 방안이 트럼프 대통령과 젤렌스키 대통령, 유럽 지도자들의 워싱턴 회의에서 다시 핵심으로 떠올랐다고 보도했다.

백악관에 모인 미국, 유럽, 우크라이나 정상들. AP연합뉴스

라스탐파는 "미국은 러시아 억제를 위해 미군의 군사, 병참, 기술 지원 아래에 다국적·EU 군대가 보호하는 안보 통로(조성)를 추진하고 있다"며 "이는 수십 년간 지속된 한반도의 불완전하지만, 현실적인 현상 유지 상황을 상기시킨다"고 짚었다.



이 매체는 그러면서 이 구상이 이론적인 시나리오에 그치지 않지만, 실질적인 신뢰를 얻으려면 미국의 참여가 필수적이라고 강조했다.



특히 미국은 군사·병참 측면에서 전략 수송 수단 및 항공기, 방공 시스템을 제공할 수 있다고 이 매체는 전했다.



또한 기술적 측면에선 위성 이미지와 드론 감시 정보 등을 결합해 적의 움직임을 예측하고 병력 배치를 실시간으로 조정하는 미국 인공지능(AI) 방산업체 팔란티어의 시스템을 도입할 수 있다고 설명했다.



라스탐파는 "이렇게 하면, 완충지대는 군사적으로 보호될 뿐 아니라 디지털 방식으로 계속 감시되는 지역이 된다"며 "한반도와 비교하면 이 프로젝트의 범위를 이해하는 데 도움이 된다"는 외교 소식통들의 설명을 전했다.



다만 이 매체는 이 구상이 한반도식 모델과는 차이가 있다며 "(구상이 실현되면) 영구적인 미군 기지가 아니라 유럽군이 지상에 주둔하고 미국의 기술이 지원되는 혼합형 배치가 될 것"이라고 설명했다.



아울러 "이 해법은 북대서양조약기구(NATO·나토)의 또 다른 공식적인 확장에 대한 러시아의 반대를 적어도 부분적으로 완화하고 지상에 필요한 인력도 줄일 수 있다"고 덧붙였다.



앞서 트럼프 대통령과 젤렌스키 대통령, 유럽 정상들은 전날 워싱턴 백악관에 모여 우크라이나 안전 보장 등 종전 협상안의 핵심 의제를 논의했다.



이어 미국과 유럽, 우크라이나가 3자 위원회를 구성하고 우크라이나 안보 방안을 구체화하기 위한 논의에 본격적으로 착수한 것으로 전해졌다.

비무장지대(DMZ). EPA연합뉴스

한국식 완충지대 조성은 그동안 우크라이나 종전 후 우크라이나의 안전을 보장하는 방안의 하나로 거론돼왔다.



지난 3월에는 스위스 싱크탱크 '제네바안보정책센터'(GCSP)가 약 1천100㎞의 전선을 따라 최소 너비가 6마일(약 9.65㎞)인 완충지대를 구축하는 방안을 제안한 바 있다.



영국 일간 더타임스는 이날 미국과 유럽이 택할 수 있는 4가지 방안을 소개했다.



우선 영국과 프랑스가 우크라이나군 재건을 위해 물류·무기·훈련 인력 등을 파견하는 한편 미국은 방공 시스템 및 정보 지원에 나서는 방안이다. 이때, 미국은 러시아의 공격에 대비해 인접국에 전투기 등을 배치할 수도 있다고 더타임스는 설명했다.



또는 유럽 국가들이 방공 임무에 집중하고 드론을 통해 국경을 감시하는 방안도 있다. 아울러 러시아가 합의 조건을 무시할 경우 새로운 제재를 부과하는 장치도 마련할 수 있다.



아울러 우크라이나에 대해 나토 조약 5조의 집단 방위 공약과 비슷한 안보 합의를 도출하는 방안도 있다. 트럼프 대통령의 중동 특사 스티브 위트코프는 "나토 조약 5조와 같은 보호"를 제공할 수 있다고 언급했으나, 구체적인 내용은 아직 나오지 않았다.



이 밖에 미국이 한국·일본과 각각 맺은 동맹이 우크라이나 안보 방안에 참고가 될 수도 있다.



마코 루비오 미 국무장관은 폭스뉴스 인터뷰에서 "세계의 어떠한 주권국이든 다른 나라들과 안보 동맹을 맺을 권리가 있다"고 말했다. 더타임스는 이 언급을 두고 "미국이 한국, 일본과 맺은 안보 관계를 우크라이나와의 관계 (구축)의 모델로 삼을 수 있단 점을 루비오 장관이 시사했다"고 해석했다.

<연합>