"보안이 기본값" 강조한 애플…AI는 글쎄

기자간담회서 개인정보 보호 4대 원칙 소개…통화 스크리닝 등 iOS 신기능도

애플은 20일 서울 강남구 아셈타워에서 보안 관련 기자간담회를 열고 자사 기기의 보안 원칙과 기능을 소개했다.



전 세계적으로 개인정보 유출 사고가 잇따르며 보안에 대한 사회적 요구가 커지는 가운데, 이를 어떻게 구현하고 있는지 설명하기 위해 이번 행사를 마련했다고 애플 측은 설명했다.



이날 애플이 제시한 자사 개인정보 보호의 4대 원칙은 ▲ 데이터 최소 수집 ▲ 온디바이스 처리 ▲ 투명성과 사용자의 통제 ▲ 보안 등이다.



애플은 자체적으로 최소한의 데이터만 수집하며, 가능한 많은 작업을 클라우드 서버가 아닌 기기 내부에서 처리해 정보 유출 위험을 낮추고 있다고 설명했다.



또 사용자가 어떤 정보가 수집되는지 명확히 확인하고 필요할 경우 직접 통제할 수 있도록 설계했다고 강조했다.



애플은 특히 아이폰과 아이패드 등에 탑재된 '페이스아이디'의 보안성을 부각했다.



등록되지 않은 얼굴이 기기를 해제할 확률은 100만분의 1 미만으로, 애플페이 등 금융 서비스에도 동일한 보안 수준이 적용돼 안전성을 높이고 있다는 것이다.



분실이나 도난 시에는 '나의 찾기' 기능으로 기기를 추적할 수 있고, '도난당한 기기 보호' 기능을 통해 비밀번호를 알고 있더라도 페이스아이디 인증을 거치지 않으면 잠금 해제가 불가능하다.



자체 브라우저인 사파리 역시 크롬 등 타 브라우저보다 높은 수준의 보안성을 갖췄다고도 강조했다.



사파리에 탑재된 '지능형 추적 방지'는 머신러닝을 활용해 추적기가 사용자의 신원[009270]과 관심사를 파악하지 못하도록 한다.



베타 버전으로 공개된 iOS 26에서는 메시지와 통화 기능의 보안성이 강화됐다.



메시지 앱에서는 알 수 없는 발신자의 메시지가 별도 공간에 보관되고, 스팸 메시지는 전용 폴더로 자동 분류된다.



새로 도입된 통화 스크리닝 기능은 모르는 번호로 걸려 온 전화를 자동으로 받아 발신자 신원과 통화 목적을 표시해 사용자가 수신 여부를 결정할 수 있도록 했다.



현장에서는 실제 시연도 진행됐다. 등록되지 않은 번호로 아이폰에 전화를 걸자 자동 안내가 발신자에게 통화 목적을 요청했고, 수신자의 화면에는 해당 내용이 표시돼 원치 않을 경우 전화를 차단할 수 있었다.



애플의 자체 AI 시스템인 '애플 인텔리전스'에는 글과 음성을 번역해주는 실시간 번역 기능이 새롭게 적용됐다. 다만 보안과 연계한 AI 활용 방안에 대한 자세한 설명은 상대적으로 부족했다.



애플 기기 이용자가 활용하는 오픈AI의 챗GPT 역시 사용자 트래픽을 학습 목적으로 활용하지 않도록 협약을 맺었다고 애플은 설명했다.



또 자사 클라우드 서비스인 아이클라우드는 해킹되더라도 사용자의 비밀번호나 개인 정보는 애플조차 접근할 수 없는 방식으로 암호화돼 있어 유출될 수 없다고 강조했다.

<연합>