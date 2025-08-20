한·튀르키예, '히타이트 문화' 발상지 공동 발굴조사

“B.C. 3000년부터 로마시대 번성”

기원전 3000년경부터 로마 시대까지 번성했던 튀르키예의 고대 도시 유적 발굴에 한국 전문가들이 참여한다.

국립문화유산연구원은 튀르키예 앙카라대와 함께 10월 2일까지 히타이트 문화의 발상지로 알려진 퀼테페-카네시 유적을 공동 발굴·조사한다고 20일 밝혔다.

국립문화유산연구원이 튀르키예 앙카라대와 함께 히타이트 문화의 발상지로 알려진 튀르키예의 퀼테페-카네시 유적에 대한 공동 발굴·조사에 나선다. 사진은 튀르키예 카이세리시에서 북동쪽으로 20㎞ 떨어진 퀼테페-카네시 유적의 전경. 국립문화유산연구원 제공

튀르키예 카이세리시에서 북동쪽으로 20㎞ 떨어져 있는 퀼테페-카네시 유적은 2014년 유네스코 세계유산 잠정목록에 오른 역사·고고학적으로 가치가 큰 유적이다.

옛 카네시 왕국 또는 네샤 왕국의 수도였던 퀼테페 일대에서는 고대 아시리아어로 쓰인 설형문자(쐐기 문자) 점토판 약 2만3500점이 출토된 바 있다. ‘퀼테페의 고대 아시리아 상인 기록물’로 이름 붙여진 이 자료는 고대 사회와 상업 역사를 정밀하게 써나갈 수 있게 해준 기록물로서 가치를 인정받아 2015년 세계기록유산에 등재됐다.

퀼테페-카네시 유적은 기원전 17세기부터 12세기까지 튀르키예 중부를 중심으로 시리아와 메소포타미아 북부까지 영향력을 행사한 히타이트 문화의 발상지로도 유명하다. 유적의 상부 도시에는 왕궁과 신전이, 하부 도시에는 상업 중심지이자 거주 구역인 ‘카룸’이 있었던 것으로 파악된다. 현재까지 발굴된 지역은 전체 면적의 3%에 불과한 것으로 알려져 있다.

퀼테네-카네시 유적의 하부도시의 복원 가옥. 국립문화유산연구원 제공

국립문화유산연구원은 지난 5월 퀼테페-카네시 유적에 대한 지하물리탐사와 3차원(3D) 항공측량을 통해 유구의 대략적인 위치 등을 확인했다. 그 결과를 바탕으로 이번 공동 발굴조사에서는 상부도시의 중심 궁전인 ‘와르샤마 궁전’ 남쪽과 동쪽 공간에 대한 시굴 등을 진행할 예정이다. 이 구역은 궁전 핵심부와 연결되는 요충지로, 유적과 유물의 보존 상태가 양호할 것으로 기대된다. 조사 과정에서 확인되는 주요 유물은 정밀 3D 스캐닝을 통해 디지털로 기록·보존할 계획이다.

이번 공동 발굴조사는 국가유산청이 지난해 튀르키예 문화관광부와 문화유산 분야의 교류협력 강화를 위해 체결한 업무협약의 일환이다. 국립문화유산연구원은 퀼테페-카네시 유적 조사에 같이 참여하고 있는 미국 하버드대·예일대, 이탈리아 밀라노대, 일본 오카야마대 등 세계 주요 연구팀과의 국제 학술 네트워크도 구축해 나갈 예정이다.

문화유산 조사·연구를 전문적으로 하는 해외 국가기관이 발굴 조사에 참여하는건 처음으로 알려졌다. 국립문화유산연구원 관계자는 “이번 조사를 시작으로 세계사와 고대 도시 형성사에서 중요한 위치를 차지하는 퀼테페-카네시 유적의 공동 연구에 지속적으로 참여해 문화강국으로서 대한민국의 위상을 높이고, 세계유산 연구·보존과 한국 고고학 기술의 국제 확산을 위해서도 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.