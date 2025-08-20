구로구, 민관 협치 사업 ‘소공론장’ 개최…“생활 밀착형 의제 논의” [지금 우리 동네는]

다양한 주민 아이디어, 사업으로 구체화

서울 구로구는 다음 달 21∼22일 구청 평생학습관에서 ‘2026 민관 협치 사업 발굴을 위한 소공론장’을 개최한다.

20일 구에 따르면 이 행사는 지난달 8일 대공론장과 지난달 1∼15일 민관 협치 사업 공모에서 제안된 주민 아이디어들을 사업으로 구체화하기 위한 자리다. 구는 내부 검토와 협의를 거쳐 2026년도 민관 협치 사업에 반영할 계획이다.

서울 구로구가 지난 7월8일 구청에서 연 ‘2026 민관 협치 사업 발굴 대공론장’ 행사 모습. 구로구 제공

소공론장 첫날은 교육 도시와 생태 환경 도시, 둘째 날엔 복지 도시와 문화 체육 도시를 주제로 진행된다. 신청을 통해 주제별로 주민 등 10명 내외의 토론자가 선정됐다.

구는 이번 소공론장을 통해 주민들과 함께 추진할 수 있는 생활 밀착형 의제를 적극 발굴해 공론화할 방침이다. 자세한 사항은 구 누리집에서 확인하거나 기획예산과 협력정책팀에 문의하면 된다.

장인홍 구로구청장은 “민관 협치 소공론장은 주민 목소리를 정책에 반영하는 중요한 과정”이라며 “주민과 함께 고민하고 실행하는 협치 문화를 정착시켜 구로의 미래를 만들어 가겠다”고 강조했다.