[포토] '트웰브' 주역들 한자리에

강대규 감독, 배우 마동석, 박형식, 레지나 레이, 성유빈, 안지혜, 이주빈, 서인국, 강미나, 한윤선 감독(사진 왼쪽부터)이 20일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만에서 열린 디즈니+ ‘트웰브’ 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

‘트웰브’는 동양의 12지신을 모티브로 한 작품으로 인간을 수호하기 위해 인간의 모습으로 살아가고 있는 12천사들이 악의 무리에 맞서는 전투를 그린 액션 히어로물. 오는 23일 디즈니+에서 공개된다.