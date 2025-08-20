청도 열차사고 합동감식… 검찰 등 안전 매뉴얼 준수 여부 수사 본격화

검찰, 청도 열차 사고 전담수사팀 구성, 검사 6명 투입

하청업체서 용역계약 서류 확보, 열차 블랙박스·주변 CCTV도 분석 중

경찰, 작업계획서 등 조사, "근로자 안전대책·이행여부 수사"

19일 경북 청도군 경부선 철로에서 발생한 열차 사고와 관련, 검찰이 전담 수사팀을 꾸리는 등 수사에 속도를 내고 있다.

20일 경찰 등에 따르면 경북경찰청은 사고 직후 형사기동대장을 팀장으로 해 30여명으로 전담수사팀을 구성하고 청도경찰서에 수사본부를 차렸다.

19일 경북 청도군 화양읍 삼신리 청도소싸움 경기장 인근 경부선 철로에서 경찰과 소방, 코레일 등 관계자들이 사고가 난 무궁화호 열차를 조사 하고 있다. 연합뉴스

경찰은 20일 오후 사고 현장에서 국토교통부 항공철도사고조사위원회 등과 합동 감식을 벌인다.

감식을 통해 안전 매뉴얼이 제대로 지켜졌는지, 사고현장 주변 여건, 풀숲이 우거진 커브 구간을 지나는 기관사가 근로자들을 발견하지 못했을 가능성과 급제동 및 경적 여부, 현장 작업자들의 당시 상황 등 전반적인 상황을 확인하는 것으로 알려졌다.

또 사고 열차에 부착된 블랙박스와 현장 주변에 설치된 폐쇄회로(CC)TV 영상 등도 확보, 사고 직전 상황과 사고를 피할 수 있었는지 여부 등도 확인하고 있다.

이밖에도 숨지거나 다친 근로자들이 속한 하청업체에서 전날 넘겨받은 용역계약 관련 서류를 분석해 해당 작업이 용역계약에 포함됐는지 여부 등도 확인하고 있는 것으로 전해졌다.

코레일의 안전점검 작업계획서 등도 확보해 적절한 근로자 안전대책을 마련했는지, 현장에서 이를 제대로 적용했는지 등도 확인할 방침이다.

안전 점검 작업자 2명이 숨지고 5명이 중경상을 입은 경북 청도 열차 사고와 관련해 검찰이 전담 수사팀을 꾸렸다고 밝혔다.

대구지방검찰청은 청도 열차 사고와 관련해 2차장검사를 팀장으로 하고, 공공수사부장, 중대산업재해 전담검사 등 검사 6명으로 구성된 전담수사팀을 구성했다.

검찰 수사팀은 수사기관협의체 회의를 개최하고 경찰과 노동청 등과 협력해 사고 원인과 책임자 밝히는 데 주력할 방침이다.

또 20일 오후 1시, 경찰과 국토부 항공철도사고조사위원회가 진행하는 합동 감식에도 참여할 예정이다.

앞서 19일 오전 10시 52분쯤, 경북 청도군 화양읍 철로 주변에서 구조물 안전진단을 하려고 이동하던 작업자 7명이 달리던 무궁화호 열차에 치여 2명이 숨지고, 5명이 중경상을 입었다.