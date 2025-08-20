'이태원 참사' 출동 소방관 실종 10일 만에 숨진 채 발견

참사현장 지원 뒤 우울증 진단…'미안하다' 메모 남기고 사라져

이태원 참사 이후 우울증을 앓던 소방대원이 실종된 지 10일 만에 숨진 채 발견됐다.

20일 경찰에 따르면 이날 낮 12시 30분께 경기도 시흥시 금이동 수도권 제1순환고속도로 인근 교각 아래서 모 소방서 소속 A(30)씨가 숨져 있는 것을 경찰관이 발견했다.

A씨는 실종 당일인 지난 10일 오전 2시 30분께 남인천요금소를 빠져나와 갓길에 차를 세우고 휴대전화를 버린 뒤 사라졌다.

그가 발견된 장소는 이로부터 직선거리로 8~9㎞가량 떨어진 곳이다.

주변에 차량이 자주 지나다니지만, 시신이 둔덕진 곳에 있어 운전자들로서는 목격하기 어려웠을 것으로 보인다고 경찰은 전했다.

A씨 시신은 누워있는 상태였으며, 부패가 상당히 진행된 것으로 알려졌다.

타살 혐의점은 나타나지 않았다.

경찰은 A씨가 차에서 내려 시흥 지역으로 걸어서 이동하다가 숨진 것으로 추정하고, 그간의 동선을 파악하는 한편 현장 감식을 진행하고 있다.

경찰은 A씨의 시신을 수습한 뒤 유족 협의를 거쳐 부검 여부를 결정할 방침이다.

또 A씨가 사망에 이른 동기를 포함한 전체적인 경위에 관해 조사할 계획이다.

A씨는 2022년 이태원 참사 현장에 지원을 나간 뒤 우울증 진단을 받고 치료받아왔으며, 실종 직전에는 가족과 친구들에게 미안하다는 내용의 메모를 남긴 것으로 파악됐다.

A씨는 참사 당시 언론 인터뷰에서 "사망하신 분들을 검은색 구역에서 놓는데 감당이 안 될 정도였다"며 "부모님은 제가 그 현장을 갔던 것만으로도 힘들어하시는데 희생자들의 부모님은 어떤 마음일까. '이게 진짜가 아니었으면'이라고 생각했다"고 말한 바 있다.

A씨의 실종 신고가 접수되자 경찰과 소방당국은 차량 발견 장소 근처인 인천시 남동구 운영동·서창동·장수동 등을 중심으로 수색을 이어가다 19일부터는 시흥시 일대로 수색 범위를 넓혀 행적을 좇아 왔다.

지난 11일간 수색에 투입된 인력은 총 330명이며, 수색견과 드론 등의 장비도 동원됐다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족ㆍ지인이 있을 경우 자살 예방 상담 전화 ☎109 또는 자살예방SNS상담 '마들랜'에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

<연합>