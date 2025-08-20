넓은 산책로에 순환 맨발 길까지… 서초구 ‘길마중 초록 숲길’ 재정비 [지금 우리 동네는]

전성수 구청장 “한강까지 연결되는 명품 숲길로 완성할 것”

서울 서초구의 ‘길마중길’이 넓은 산책로와 순환형 맨발길, 계단과 턱이 없는 무장애길로 재탄생했다.

20일 서초구에 따르면 길마중길은 경부고속도로변 녹지에 위치한 약 3.9㎞ 구간의 산책로로 시설 노후화에 따라 재정비의 필요성이 증가해왔다.

구는 단절된 구간을 이어 한강까지 연결되는 논스톱 산책로를 조성하는 ‘길마중 초록숲길 조성사업’을 추진 중이다. 지난해 잠원IC~신사2고가교(0.8㎞)에 이르는 ‘길마중 초록숲길 조성사업’ 1단계 구간에 부족했던 휴게·운동 공간을 확충하고 맨발 흙길, 산책로를 새롭게 조성하는 등 정비를 완료했다. 이어 이번에 완성된 2단계 구간은 주민 이용이 많은 서초IC~서초1교(약 1.5㎞)구간을 대상으로 진행됐다.

먼저 협소했던 산책로에는 데크를 깔아 폭을 2.5m에서 4~5m로 대폭 넓혔고, 모든 진입로에 계단과 턱을 없애 유모차·휠체어 이용자도 편리하게 접근할 수 있는 무장애길로 조성했다. 입구와 주변에는 목수국, 소엽 맥문동, 무늬 비비추 등 계절감을 살린 식재를 더하고, 쉼터 2곳과 의자 등 시설도 설치해 편의성을 높였다.

용허리근린공원 인근에 위치한 맨발 흙길은 기존 편도형에서 순환형으로 재정비하고, 일반 산책로와 분리된 전용 노선으로 구성했다. 더불어 맨발길 주변에는 황토 체험길을 새롭게 마련해 주민들이 취향에 맞는 코스를 선택할 수 있도록 했다. 이와 함께 황토볼 체험장·지압장·세족장 등 편의·체험시설도 확충, 서초구 최대 규모의 대표 맨발 체험 공간으로 거듭났다.

아울러 약 2.4㎞에 이르는 길마중 초록숲길 3단계 구간(서초1교~잠원IC, 신사2고가교~한강)은 2026년 4월 완공을 목표로 숲길, 물길 등 테마가 있는 산책길로 조성해 나갈 계획이다. 모든 구간이 완공되면 서초IC부터 한강까지 이어지는 약 4.7㎞의 ‘길마중 초록숲길’이 완성될 예정이다.

전성수 구청장은 “길마중 초록숲길은 단순한 산책로를 넘어 서초를 대표하는 명품 숲길로 자리매김해 나갈 것”이라며 “앞으로도 주민과 함께 숨 쉬고 즐길 수 있는 녹색 문화공간을 만들어 나가겠다”고 말했다.