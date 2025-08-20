서울주택도시개발공사, 국민임대주택 1614세대 공급…9월2일부터 청약 접수

공고문, 8월20일 오후 4시 SH 누리집 게시

서울주택도시개발공사(SH)가 국민임대주택 1614세대를 공급한다.

SH는 20일 오후 4시 공고문을 SH 누리집에 게시한다고 밝혔다.

강일·마곡·세곡 등 23개 지구와 고덕온빛채, 위례포레샤인 등 14개 단지의 잔여 공가 303세대, 예비 입주자 1311세대가 대상이다. 전용면적별 평균 보증금과 임대료는 △39㎡ 이하 약 3000만원, 25만원 △49㎡ 이하 5000만원, 33만원 △59㎡ 이하 6000만원, 38만원이다.

서울 강남구 서울주택도시개발공사(SH) 전경. SH 제공

일반 공급 입주 자격은 이날 기준 서울시에 거주하는 무주택 세대 구성원으로, 가구당 도시 근로자 월평균 소득의 70% 이하, 세대 자산 3억3700만원 이하, 세대 보유 자동차 가액 3803만원 이하여야 한다. 2023년 3월28일 이후 출생한 자녀(입양 포함)가 있으면 소득·자산 요건이 10~20%포인트 가산 적용된다. 1순위 조건은 전용 50㎡ 미만 주택의 경우 해당 자치구 및 연접 구 거주 여부, 전용 50㎡ 이상 주택은 주택청약종합저축 24회 이상 납입이다.

선순위 대상자 온라인 청약 접수는 다음 달 2∼5일 진행된다. 고령자, 장애인 등 인터넷 사용이 어려운 청약자를 위해 다음 달 3∼5일엔 강남구 본사 2층 대강당에서 방문 접수도 한다. 후순위 대상자는 다음 달 17일 온라인으로만 접수하되 선순위 신청자 수가 모집 세대의 200%를 초과하면 진행하지 않는다.

서류 심사 대상자는 10월13일, 당첨자는 내년 2월19일 발표한다. 내년 3월 이후 입주하게 된다.