내란특검, 김성회의원 참고인조사…"국힘, 수사 성실히 임해야"

계엄 당일 해제요구 표결 참석…"담장 넘어 의결까지 과정 설명"

김성회 더불어민주당 의원이 20일 '국회 계엄 해제 방해' 등 의혹과 관련해 조은석 내란 특별검사팀에 출석했다.



특검팀은 이날 오후 2시께부터 김 의원을 참고인 신분으로 불러 조사 중이다.

더불어민주당 김성회 의원이 참고인 신분으로 조사를 받기 위해 20일 서초구 내란 특검 사무실로 들어서며 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

김 의원은 이날 특검팀에 출석하면서 "국민의힘 관련자들은 특검에 출석해 참고인은 참고인대로, 피의자는 피의자대로 성실히 수사에 임해야 한다"며 "특검이 없는 죄도 만들어 씌운다는 주장은 굉장히 곤란한 말씀"이라고 말했다.



이어 "12월 3일 계엄 당일 국회 담장을 넘어 들어가 의결이 이뤄지기까지의 과정을 제가 본대로 가감 없이 특검에 설명할 예정"이라고 덧붙였다.



김 의원은 비상계엄 해제 요구 결의안 표결에 참석해 찬성표를 던진 190명 중 한 명으로, 계엄 당시 민주당 단체 대화방에 국회 출입 가능 여부와 영등포경찰서가 국회경비대로부터 연락받은 사실이 없다는 메시지를 남기기도 했다.



특검팀은 추경호 당시 국민의힘 원내대표 등이 윤석열 전 대통령 측의 요청을 받고 의원총회 장소를 여러 차례 변경하는 방식으로 다른 의원들의 계엄 해제 표결 참여를 방해했다는 의혹을 수사 중이다.



특검팀은 이날 김 의원을 상대로 계엄 당시 경찰이 의원과 보좌진 등의 국회 출입을 어떻게 막아섰는지 등을 파악할 것으로 보인다.

<연합>