하이트진로, ‘2025 송도맥주축제’ 후원…주류 10종 선보인다

하이트진로는 22일부터 30일까지 9일간 인천 송도달빛축제공원에서 열리는 ’2025 송도맥주축제’에 메인 후원사로 참여한다고 20일 밝혔다.

사진 = 하이트진로 제공

올해 15회를 맞은 이번 축제는 ‘드롭 더 비어’(DROP THE BEER!)를 주제로 무더위를 잊게 할 다양한 먹거리와 체험 프로그램, 볼거리로 구성됐다.

하이트진로는 축제 기간 동안 브랜드 부스를 운영하며 총 10종의 주류를 선보인다. 국내 대표 맥주 ‘청정 라거-테라’와 ‘더블 임팩트 라거-켈리’를 비롯해 ‘기린 이치방’, ‘파울러너’, ’1664 블랑' 등의 인기 수입 맥주를 준비해 축제를 보다 더 시원하게 즐길 수 있게 할 예정이다.

맥주와 더불어 ‘일품진로’, ‘핵아이셔에이슬’, ‘써머스비’(사이다·사과 발효주), ‘커티샥’(스카치 위스키), ‘티토스’(보드카)까지 선보인다.

이와 함께 행사장 곳곳에 쏘맥자격증 발급 이벤트, 테라네컷 스티커 촬영, 타투 스티커 존 등 브랜드 체험 부스도 마련해 관람객들이 직접 참여하고 즐길 수 있도록 할 예정이다.

이번 축제는 행사 기간 동안 매일 인기 가수들의 축하무대와 문화 공연이 펼쳐지며 ‘공포체험 부스’와 물총싸움을 즐길 수 있는 ‘송도크란존’도 운영돼 관람객들에게 이색적인 즐길 거리를 제공한다.

오성택 하이트진로 마케팅실 전무는 “국내 대표 맥주 축제로 자리매김하고 있는 송도맥주축제에서 테라와 켈리를 비롯한 다양한 제품들을 선보이게 되어 기쁘다”라며 “앞으로도 소비자들과 함께 즐길 수 있는 다채로운 활동들을 이어가겠다”고 말했다.