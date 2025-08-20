‘이태원 참사’ 유족 단체, 소방관 사망에 “절망과 애통함 느낀다”

유족 단체, 추모 논평에서 “지난 정부 책임 크다”

서울 이태원 참사 유족 단체는 20일 참사 당시 현장 지원 후 우울증을 앓아 온 소방대원의 사망 소식에 명복을 빌고 소방관 유족에게도 위로의 마음을 전했다. 연합뉴스

서울 ‘이태원 참사’ 유족 단체는 20일 참사 당시 현장 지원 후 우울증을 앓아 온 소방대원의 사망 소식에 명복을 빌고 소방관 유족에게도 위로의 마음을 전했다.

10·29 이태원 참사 유가족협의회와 10·29 이태원 참사 시민대책회의는 이날 추모 논평에서 “소방관이 끝내 유명을 달리했다는 소식에 가눌 수 없는 절망과 애통함을 느낀다”며 이같이 밝혔다.

이어 “오늘의 비극은 참사 현장에서 희생자들을 구조하기 위해 헌신했던 소방관, 경찰관을 포함한 모든 구조자들이 져야 했던 심리·정서적 트라우마를 방치하고 치유·회복을 도외시했던 지난 정부의 책임이 크다”고 강조했다.

앞서 같은 날 경찰에 따르면 낮 12시30분쯤 경기도 시흥시 금이동 수도권 제1순환고속도로 인근 교각 아래에서 모 소방서 소속 A(30)씨가 숨져 있는 것을 경찰관이 발견했다.

A씨는 지난 10일 오전 2시30분쯤 남인천요금소를 빠져 나와 갓길에 차를 세우고 휴대전화를 버린 후 사라졌다. 시신 발견 장소는 이곳에서 직선거리로 8~9㎞ 정도 떨어져 있다. A씨 시신은 누운 상태로 부패가 상당히 진행된 것으로 알려졌다.

A씨는 2022년 이태원 참사 현장에 지원을 나간 뒤 우울증 진단을 받고 치료받아왔으며, 실종 직전에는 가족과 친구들에게 미안하다는 내용의 메모를 남긴 것으로 전해졌다.

경찰은 정확한 사망 경위 등을 조사할 방침이다.