대낮 목동 한 아파트 화재로 29명 대피…"에어컨서 불" 신고

20일 오전 11시 40분께 서울 양천구 목동의 한 아파트에서 화재가 발생해 주민들이 대피하는 소동이 빚어졌다.



양천소방서는 이날 이 아파트 10층 에어컨에서 불이 났다는 신고를 접수하고 장비 48대, 인원 176명을 투입해 화재 진압에 나섰다.



불은 오후 1시 7분께 완전히 꺼졌다. 이 화재로 아파트 주민 29명이 대피했고, 주민 한 명이 메스꺼움을 느껴 병원으로 이송됐다.



소방 당국은 정확한 화재 원인을 조사할 예정이다.

<연합>