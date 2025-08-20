'청도 열차사고' 피해자들, 계약 외 코레일 업무 급히 투입됐다 참변

"피할 곳 없는데 열차운행, 코레일, 자체 업무규정 위반 정황 속속 드러나

교량·터널 점검 업무만 계약, 코레일, 2∼3주 전 철도 주변 사면 점검 지시

피해 직원들, 급조된 안전대책에 의지, 전국 철도현장 곳곳에 유사 위험 도사려

김영훈 고용장관 “철도사고를 막지 못해 국민들께 너무 송구” 머리 숙여 사과

7명의 사상자를 낸 경북 청도 열차 사고와 관련, 코레일 측이 업무 규정을 준수하지 않은 정황들이 속속 드러나고 있다.

열차 운행 상태에서 선로 주변 작업을 할 수 있는 여건 기준 등이 ‘업무 세칙’에 지정돼 있지만, 이번 사고의 경우 해당 기준에 부합하지 않는 데도 현장 작업이 강행된 것이다.

19일 경북 청도군 화양읍 삼신리 청도소싸움 경기장 인근 경부선 철로에서 경찰과 소방, 코레일 등 관계자들이 사고가 난 무궁화호 열차를 조사 하고 있다. 연합뉴스

열차 접근 시 안전한 장소로 작업원 대피가 가능한 작업일 것, 전차 선로와 이격거리는 최소 1ｍ 확보되는 작업일 것 등의 경우만 열차 운행 상태에서 선로 작업이 가능하다고 관련 업무 세칙에는 규정돼 있다.

사고 현장은 남성현역에서 청도역 방향으로 약 500m 떨어져 있었다. 이 구간은 휘어짐이 심한 곡선 구간이다.

진행 방향을 기준으로 철로의 왼편은 수풀이 우거진 가파른 비탈이었다.

선로 외에는 통행이 어려워 보였으며 열차의 접근을 인지했더라도 마땅히 피할 곳은 없어 보였다. 사고 부상자인 A씨(60대)도 당시 상황에 대해 “대피할 공간이 없었다”고 말한 바 있다.

여기에다 안전 점검을 맡은 하청업체는 기존에 정해진 업무에다가 계획에도 없던 지시까지 서둘러 수행해야 하는 입장에 놓였던 까닭에 급조된 안전 대책에만 의지한 채 직원들을 현장에 투입한 것으로 나타났다.

20일 세계일보 취재를 종합하면 열차 사고를 당한 근로자들이 속한 안전 점검 업체는 지난 5월쯤 코레일과 경부선 철도 주변 교량·터널 점검을 위한 용역계약을 체결하고 관련 업무를 수행해 왔다.

하지만 최근 내린 폭우 피해 등을 이유로 코레일 측은 2∼3주 전 이 업체에 당초 계약에는 없던 철도 주변 사면 점검을 지시했다고 한다.

19일 경북 청도군 화양읍 삼신리 청도소싸움 경기장 인근 경부선 철로에서 코레일 등 관계자들이 사고가 난 선로를 조사하고 있다. 연합뉴스

이런 까닭에 해당 업체는 현장 안전관리를 담당할 인원들을 급하게 섭외하고, 다른 지역에서 터널㎡교량 점검 업무를 하던 직원들을 불러 현장에 투입한 것으로 나타났다.

이 업체 관계자는 “당초 계약에는 교량, 터널만 점검하는 것으로 돼 있는데 최근 폭우로 옹벽 붕괴가 이슈화하자 이러한 구조물도 확인하라는 공문이 내려왔다. 듣기로는 8월 말까지 보고서를 내야 한다고 들었다”며 “우리가 을(乙)이라 해달라면 해줘야 한다"고 말했다.

비단 이 업체뿐만 아니라 전국 철도 현장에서 안전 점검 업무를 수행 중인 관련 분야 다른 업체들도 똑같은 상황에 처한 것으로 드러났다.

경상도와 전라도 지역 철도 현장 안전 점검을 주로 수행하는 한 업체 관계자는 “올해 초 코레일과 터널∙교량 정밀 안전진단 용역계약을 했으나, 1~2주 전 과업 지시서에 없는 철도 주변 비탈면 안전대책을 마련하라는 요청이 왔다”며 “최근 폭우로 국토교통부가 코레일에 비탈면 점검 업무를 지시한 것으로 알고 있다”고 했다.

19일 경북 청도군 화양읍 삼신리 청도소싸움 경기장 인근 경부선 철로에서 경찰과 소방, 코레일 등 관계자들이 사고가 난 무궁화호 열차를 조사 하고 있다. 연합뉴스

이와 관련해 코레일 측은 “업체들에서 주장하는 용역계약 내용을 확인 중”이라고 밝혔다.

또 이번 청도 열차 사고 여파에 따라 별도 지시가 있을 때까지 열차 운행 선로 인접 외주작업을 중지시켰다.

김영훈 고용노동부 장관은 이날 국회 환경노동위원회 전체회의 모두발언에서 청도 열차사고 관련해 “그간 안전한 일터를 위해 나름 백방으로 노력했지만 어제 철도사고를 막지 못해 국민들께 너무 송구하다”며 머리를 숙여 사과했다. 김 장관은 최근 국무회의에서 이재명 대통령이 “상당 기간 지나도 산재가 안 줄어들면 진짜로 직을 걸라”고 해 ‘직을 걸겠다’는 취지로 공언했다.