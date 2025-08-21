달빛 비추는 해변서 함께 체조 어때요∼

부산시 ‘달밤에 체조’ 챌린지 개최

9월 7일부터 11월 8일까지 운영

줌바·점핑 등 다채… 22일부터 접수

올가을 부산에서는 가족과 친구, 연인과 함께 생활체육을 통해 건강을 챙길 수 있는 ‘달밤에 체조’가 펼쳐진다.



부산시는 다음달 7일부터 11월 8일까지 매주 1차례씩 총 9차례에 걸쳐 ‘2025 달밤에 체조 부산 챌린지’ 프로그램을 운영한다고 20일 밝혔다.



달밤에 체조 챌린지는 ‘생활체육 천국도시 부산’, ‘부산은 스포츠다(多)’ 정책의 하나로, 공원·해변 등 야외공간에서 시민과 함께하는 부산시의 대표적인 생활체육 프로그램이다. 프로그램은 체조, 요가, 서킷트레이닝, 점핑, 러닝트레이닝, 줌바, 치어리딩 등 다양한 생활체육 종목으로 구성된다.



프로그램은 9월 광안리해수욕장(4회), 10월 부산시민공원(3회), 10~11월 송도해수욕장(2회)에서 각각 주말을 통해 진행된다. 먼저 광안리해수욕장에서는 △달밤체조(9월 7일, 심으뜸) △달밤 비치요가(9월 14일, 빵느) △문라이트 플로우(9월 21일, 강하나) △비치 서킷트레이닝(9월 28일, 뻔더)이 진행된다. 부산시민공원에선 △달밤에 점핑(10월 4일, 이호주) △러닝트레이닝(10월 11일, 이진이) △루나줌바(10월 18일, 김수연)가 이어지고, 송도해수욕장에서는 △아이들과 함께하는 달빛 패밀리 피트(10월 25일, 급식왕) △치어리딩 댄스(11월 8일, 김연정)로 대미를 장식한다.



프로그램 참가는 22일부터 ‘2025 달밤에 체조 챌린지’ 전용 누리집 또는 으랏차차 부산 생활체육포털을 통해 1회차 프로그램 참여 접수를 시작으로, 회차별 200명까지 선착순으로 사전 신청을 받는다. 부산 시민 누구나 무료로 참여할 수 있다.



박형준 시장은 “올해 처음 선보이는 ‘달밤에 체조’ 챌린지는 시민들이 부담 없이 생활체육을 즐기며 건강을 챙길 수 있도록 다채롭게 준비했다”고 말했다.