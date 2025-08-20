“민희진 NO” 어도어, 이도경 신임 대표 선임…뉴진스 복귀 ‘불투명’

20일 하이브 뮤직의 레이블인 어도어가 이도경 부대표(VP)를 신임 대표이사로 선임했다고 밝혔다.

어도어 신임 대표로 선임된 이도경. 하이브 제공

법적 분쟁으로 갈등을 겪고 있는 어도어 소속 걸그룹 뉴진스가 복귀 조건으로 민희진 전 대표 체제를 요구한 상황에서 하이브가 사실상 ‘거절’한 셈이다.

어도어는 선임 소식과 함께 “음반과 공연 등 아티스트의 활동 기획 및 매니지먼트를 수행하는 레이블로서의 운영을 본격화하기 위한 것”이라고 신임 대표 선임 배경에 관해 설명했다.

지난해 8월, 어도어는 제작과 경영의 분리 및 적절한 인적자원 배치를 통한 조직-경영 정상화를 목적으로 인사관리 전문가인 김주영 대표이사를 선임한 바 있다.

어도어는 “이사회는 이 같은 당초 목표가 달성된 것으로 판단, 소속 아티스트와 레이블의 성장과 동시에 아티스트 활동 지원·사업 추진 운영 체제 안정을 가속화 하기 위해 레이블 경영 실무에 정통한 이 신임 대표 선임을 결정했다”고 덧붙였다.

민희진 체제 복귀를 요구한 뉴진스. 뉴진스 SNS 캡처

한편, 이 신임 대표는 2019년 하이브에 합류해 전사 비전 및 사업 전략을 수립하고 여러 신사업을 맡아왔다. 특히 2022년 하이브 뮤직 아티스트 IP 기반 사업을 추진하는 IPX 사업본부의 부대표 역할을 수행하며 아티스트 IP를 활용한 솔루션 사업 고도화에 중추적 역할을 한 인물이다.

하이브 뮤직의 전체 아티스트의 머치와 팝업스토어, 응원봉 사업을 총괄하며, 아티스트 IP를 공연이 개최되는 도시 전역에 적용해 팬들에게 다채로운 즐길거리를 선사하는 대규모 컬래버레이션 사업 ‘더 시티’ 프로젝트를 기획추진하기도 했다.

이 신임 대표 체제로 돌입한 어도어는 아티스트의 활동을 위한 즉각적인 지원 체계와 고도화된 인력 구조를 갖추며, 경영 실무 강화에 집중한다.