SK에코, 환경 자회사 3곳 1조7800억에 매각

입력 : 2025-08-21 06:00:00
수정 : 2025-08-20 19:31:19
이강진 기자 jin@segye.com
KKR과 계약… 사업 리밸런싱 추진
반도체·AI 중심 포트폴리오 강화

SK에코플랜트가 환경 자회사 3곳의 지분을 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사에 매각한다.

SK그룹 차원의 사업 리밸런싱(사업 재편) 전략과 궤를 같이하는 것으로, 반도체·인공지능(AI) 등 첨단산업 중심의 사업 포트폴리오 강화에 나선다는 방침이다.

SK에코플랜트는 글로벌 투자회사 KKR(콜버그크래비스로버츠)에 환경 자회사 3곳(리뉴어스·리뉴원·리뉴에너지충북)의 지분 100%를 매각하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 20일 밝혔다.

매각 규모는 1조7800억원 수준이다. SK에코플랜트는 리뉴어스와 리뉴에너지충북에 대해서는 잔여 지분을 먼저 취득한 뒤 일괄 매각할 예정이다.

이번 매각은 SK에코플랜트의 사업 재편과 더불어 재무구조 개선을 위한 전략으로 해석된다. 앞서 SK에코플랜트는 지난해 산업용 가스 기업 SK에어플러스와 반도체 모듈 기업 에센코어를 자회사로 편입했고, SK트리켐, SK레조낙, SK머티리얼즈제이엔씨, SK머티리얼즈퍼포먼스 등 4곳의 자회사 편입도 추진하고 있다. 모두 수익성 높은 고부가가치 창출 기업이라는 게 SK에코플랜트의 설명이다.

편입 예정 자회사 4곳의 지난해 매출액은 약 3500억원이며, 여기에 SK에어플러스와 에센코어를 포함한 지난해 매출액은 총 1조6800억원 규모다.

SK에코플랜트 관계자는 “이번 리밸런싱을 통해 재무 건전성을 높이고 반도체, AI 등 첨단산업 중심의 사업 포트폴리오를 한층 강화해 나갈 것”이라고 말했다. KKR 측은 “이번 거래를 계기로 앞으로도 SK와 협력관계를 더욱 공고히 해 나갈 계획”이라고 전했다.

