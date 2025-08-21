中신진가전 ‘모바’ 로봇청소기 출격… “5대 핵심기술 최고… 韓시장 잡겠다”

신제품 ‘Z60 울트라 롤러’ 공개

흡입력·오토실드 등 스펙 자랑

“하이엔드급 브랜드 성장할 것”

“기술력은 이미 입증됐다고 생각합니다. 브랜드 가치에 집중하겠습니다.”



로봇청소기를 주력으로 하는 중국의 신진 가전 브랜드 ‘모바’(MOVA)의 백민경 한국 마케팅 매니저는 20일 서울 여의도에서 열린 브랜드 출시 기자간담회에서 이같이 말했다. 한국 시장에선 처음 모습을 드러내는 브랜드라서 이름부터 생소하다. 하지만 이상엽 모바 한국 사업개발 리더는 간담회에서 “단기간 내 최고의 제품력과 최상의 서비스로 국내 1위가 되겠다”고 공언했다.



이 같은 자신감은 제품 기술력에서부터 나온 것으로 보인다. 모바가 이날 공개한 로봇청소기 신제품 ‘Z60 울트라 롤러’(사진)에 적용된 핵심 기술 5가지가 국내 최대·최초 스펙이었다. Z60 울트라 롤러는 물걸레 길이가 경쟁사 대비 1.7배인 25.6㎝로 청소 효율을 높였고, 물걸레가 바닥을 압박하는 하압력 또한 4100파스칼(㎩)로 국내 최고 수준이다. 로봇청소기 핵심인 흡입력도 2만8000㎩로 가장 높고 넘을 수 있는 문턱의 높이도 8㎝로 가장 높다. 로봇청소기가 물걸레 청소 중 카펫을 인식하면 자동으로 물걸레에 차단막을 치는 ‘오토 실드’ 기능이 적용된 것도 처음이다. 가격도 179만원으로 처음부터 프리미엄 시장을 노렸다. 로봇청소기 시장에서만큼은 중국이 ‘가성비’(가격 대비 성능)가 아닌 하이엔드 전략을 선택했다는 평가다.



모바는 ‘로봇청소기 3대장’이라 불리는 중국의 드리미에서 지난해 말 분사한 회사다. 브랜든 리 모바 아시아·태평양(APAC) 지역 마케팅 총괄은 한국 시장 진출 배경에 대해 “한국은 기술과 디자인에 대한 안목이 높기 때문”이라고 말했다. 단순히 시장 확대를 넘어 제품과 브랜드의 경쟁력을 객관적으로 평가받을 수 있는 주요 무대로 한국을 택했다는 뜻이다.



리 총괄은 간담회에서 한국 시장에 안착하기 위해 철저하게 준비한 점을 내세웠다. 하이마트와 전국에 사후관리(AS)망을 구축했고, 국내 소비자들이 민감한 개인정보 보호와 관련해 “중국 본토가 아닌 싱가포르에 있는 모바 개인정보센터에서 모든 정보를 처리한다”고 말했다.