중국발 공급과잉·中 경기침체 직격탄에 적자 ‘눈덩이’

왜 어려워졌나

상반기 적자 4762억원… 7배 증가

정부 대응 없인 절반 폐업 전망도

석유화학 산업이 정부가 나서 구조개편을 할 만큼 힘들어진 배경으로는 중국발 공급과잉과 중국 경제침체가 있다. 국내 석유화학 업체들은 생산량의 절반 이상을 수출하는데 그중 절반은 중국으로 보내왔다. 하지만 중국이 ‘자급자족’을 선언하며 자체 생산에 나선 데다, 최근 중국 부동산 경기 침체 등으로 내수 수요가 줄자 해외로 ‘밀어내기’ 수출하면서 국내 업황이 급격히 나빠진 것이다.

석유화학 업체가 밀집해 있는 전남 여수시 여수국가산업단지에서 하얀 수증기가 올라오고 있다. 연합뉴스

20일 국내 4대 석유화학사 반기보고서 등에 따르면 국내 주요 석유화학 기업 적자는 4762억원으로 지난해보다 7배 가까이 늘었다. 상반기 가동률도 크게 줄어 롯데케미칼이 나프타분해(NC) 평균 가동률 64.4%, LG화학 상반기 전체 가동률이 71.8% 등에 그쳤다. 통상 영업 수익성 확보를 위한 평균 가동률 마지노선은 70∼80%로 여겨진다. 이런 탓에 보스턴컨설팅그룹은 지난달 정부에 적극적인 대응이 없을 시 3년 안에 국내 석유화학 산업의 절반이 사라질 것이란 전망을 내놓기도 했다. 롯데케미칼이나 LG화학 모두 기존에 많이 생산하던 범용 제품에서 고부가 스페셜티로 전환을 추진하고 있지만 아직 가시적이고 회사 수익성을 이끌 만한 연구개발(R&D) 성과를 내지는 못하는 실정이다.



자산 규모가 3조원이 넘고 한때 수억원의 배당을 했던 석유화학 기업 여천NCC도 최근 부도위기를 가까스로 벗어났다. DL그룹은 한화그룹과 갈등 끝에 결국 여천NCC에 1500억원 규모 자금 지원을 결정, 공시하며 여천NCC를 부도위기에서 구제했다.



조용원 산업연구원 연구위원은 공급과잉보다 수요 감소에 석유화학업계의 급격한 침체 원인이 더 있다고 분석했다. 조 연구위원은 “사실 공급과잉 우려는 몇 년 전부터 지속적으로 있었고, 중국·중동 등 전 세계 설비 신증설 계획은 이미 공공연한 정보였지만 중국이 부동산 문제 등으로 실물경제로 내수 활성화 정책이 이어지지 않았다”며 “문제는 2022년 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 유행 당시 중국 신증설 프로젝트가 일부 연기됐고 국내에서는 방호용품이나 각종 비대면 서비스로 인한 비닐 수요가 늘면서 석유화학 업계 실적이 좋았다”고 말했다.



오윤재 한국신용평가 수석연구원은 “대기업은 원료 관계도 얽혔고, 실적으로 가시화하는 사업 전환까지 시간이 걸릴 것으로 보인다”며 “우리가 사업 전환을 서둘렀어야 한다는 지적도 일면 합당하지만, 기업이 이미 지어둔 설비를 무시하고 자발적으로 구조조정을 하기란 어렵다”고 말했다.