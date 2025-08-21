“코레일과 계약도 안한 작업 들어갔다 참변”

당초엔 교량·터널 점검만 하기로

폭우 이후 옹벽 확인 추가 지시

하청업체 6명, 급하게 현장 투입

코레일측 “용역계약 내용 확인중”

경북 청도에서 열차에 치여 숨지거나 부상한 하청업체 근로자 6명은 당초 코레일 측과 맺은 계약 업무 외 추가로 지시된 작업에 급하게 투입됐다가 사고를 당한 것으로 드러났다.

20일 세계일보 취재를 종합하면 열차 사고를 당한 근로자들이 속한 안전 점검 업체는 지난 5월쯤 코레일과 경부선 철도 주변 교량·터널 점검을 위한 용역계약을 체결하고 관련 업무를 수행해 왔다. 하지만 최근 내린 폭우 피해 등을 이유로 코레일 측은 2∼3주 전 이 업체에 당초 계약에는 없던 철도 주변 사면 점검을 지시한 것으로 확인됐다.

지난 19일 경북 청도군 화양읍 삼신리 청도소싸움 경기장 인근 경부선 철로에서 코레일 등 관계자들이 사고가 난 선로를 조사하고 있다. 연합뉴스

해당 업체는 현장 안전관리를 담당할 인원들을 급하게 섭외하고, 다른 지역에서 터널·교량 점검 업무를 하던 직원들까지 동원해 현장에 투입한 것으로 알려졌다.

이 업체 관계자는 “당초 계약에는 교량, 터널만 점검하는 것으로 돼 있는데 최근 폭우로 옹벽 붕괴가 우려되자 해당 구조물도 확인하라는 공문이 내려왔다. 8월 말까지 보고서를 내야 한다고 들었다”며 “우리가 ‘을’이라 해달라면 해줘야 한다”고 말했다.

호남 지역 철도 현장 안전 점검을 주로 수행하는 한 업체 관계자도 “올해 초 코레일과 터널·교량 정밀 안전진단 용역계약을 했지만 1∼2주 전에 계약 내용과 관계없는 철도 주변 비탈면 안전대책을 마련하라는 요청이 왔다”며 “최근 폭우로 국토교통부가 코레일에 비탈면 점검 업무를 지시한 것으로 알고 있다”고 말했다.

이와 관련해 코레일 측은 “업체들이 주장하는 용역계약 내용을 확인 중”이라고 밝혔다. 또 코레일 측이 업무 규정을 준수하지 않은 정황들이 속속 확인되고 있다. 열차 운행 상태에서 선로 주변 작업을 할 수 있는 여건 기준 등이 ‘업무 세칙’에 지정돼 있지만, 사고 현장에서는 제대로 지켜지지 않은 것으로 나타났다.

고개 숙인 노동장관 김영훈 고용노동부 장관이 19일 경북 청도군 화양읍 삼신리 무궁화호 열차 사고 현장 인근에 마련된 상황실을 찾아 머리 숙여 사과하고 있다. 청도=뉴스1

김영훈 고용노동부 장관은 이날 국회 환경노동위원회 전체회의 모두발언에서 청도 열차 사고와 관련해 “그간 안전한 일터를 위해 나름 백방으로 노력했지만 어제 철도사고를 막지 못해 국민께 너무 송구하다”며 머리를 숙여 사과했다.

한편 경북경찰청은 이날 경부선 열차 사고 현장에 대한 합동 감식을 실시했다. 감식에는 경찰과 국토교통부 항공철도사고조사위원회, 고용노동부, 안전보건공단 등이 참여했다.