김문수·장동혁, 특검 때리며 당심몰이… 안철수·조경태, 쇄신 외치며 역전 기대

국힘 전대 투표 돌입



김문수 “끝까지 싸울 사람에 힘 달라”

장동혁 “특검 당사 압색은 위법수사”

반탄파, 李정부 심판·대여 투쟁 강조



안철수, TK 찾아 보수층 표심 구애

조경태 “정치적 이득에 단일화 무산”

찬탄파는 ‘尹 어게인 저지’ 투표 독려



한동훈 “투표… 상식의 힘 보여달라”

국민의힘 제6차 전당대회 투표가 시작된 20일 당대표 후보들은 막판 당심 확보를 위한 총력전을 펼쳤다. 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대하는 김문수·장동혁 후보는 김건희 특검팀의 압수수색 시도 저지에 집중하며 대여 투쟁 기조를 내세웠다. 찬탄(탄핵 찬성)파 안철수·조경태 후보는 당 쇄신의 적임자임을 강조하며 당원들에게 투표를 독려했다.

국민의힘 8·22 전당대회에 출마한 당권주자들. 김문수(왼쪽부터), 장동혁, 안철수, 조경태 후보. 연합뉴스

김 후보는 이날 서울 여의도 중앙당사에서의 철야농성을 8일째 이어갔다. 김 후보는 호소문을 통해 “국민의힘을 자유대한민국의 큰집으로 세우고, 국민과 함께 반드시 이재명을 심판하겠다”며 “끝까지 싸울 사람, 저 김문수에게 힘을 모아 달라”고 밝혔다.



김 후보는 3대 특검 강행, 특검의 당원 명부 압수수색 시도, 윤 전 대통령 인권 유린 등을 주장하며 “지금 대한민국은 이재명표 폭주 기관차에 깔려 신음하고 있다. 이대로 두면 자유대한민국과 시장경제의 가치는 한순간에 무너지고, 일당독재의 길이 열리고 만다”고 비판했다. 이어 김 후보는 “저 김문수, 자유대한민국의 가치를 지키기 위해 언제나 앞장서 싸웠다”며 “앞으로도 물러섬 없이 싸울 것”이라고 약속했다.



김 후보와 함께 반탄파로 분류되는 장 후보 또한 용산 대통령실 앞에서 1인시위를 진행하며 특검의 압수수색을 규탄했다.



장 후보는 “특검이 망나니 칼춤을 추다가 이제 급기야 국민의힘 당사를 압수수색하면서 목숨줄과도 같은 당원 명부를 탈취하겠다고 하고 있다”며 “범죄사실과 아무런 관련성도 없는 위법수사다. 그리고 명백한 직권남용”이라고 지적했다. 이어 장 후보는 “정치 특검의 무리한 수사 정점에는 이재명 대통령이 있다”며 “특검의 무리한 칼날에 대해서 국민의 심판이 있을 것이다. 민심의 칼날이 결국 이재명정부를 심판할 것”이라고 경고했다.



전날 방송토론회에서 ‘한동훈 전 대표와 극우 성향 인사 전한길씨 중 재보궐선거 공천 후보를 선택하라’는 질문에 전씨를 택했던 장 후보는 이날도 “지금 상황에서는 (윤 전 대통령) 탄핵에 찬성했거나, 지속적으로 당론을 어긴 분들, 해당 행위를 한 분들이 당원들께 사죄하고 자숙할 시간”이라며 전씨를 옹호했다.

국민의힘 당 대표 선거에 출마한 후보들이 지난 19일 서울 중구 TV조선 스튜디오에서 열린 6차 전당대회 3차 텔레비전 토론회에 앞서 파이팅을 외치고 있다. (왼쪽부터) 김문수, 조경태, 장동혁, 안철수 후보. 연합뉴스

찬탄파 안·조 후보는 당원들에게 ‘한 표’를 호소하며 막판 대역전을 시도했다. 안 후보는 이날 오전 서울 마포구 ‘박정희 대통령 기념관’을 방문한 데 이어 오후에는 대구 서문시장과 칠성종합시장, 수성유원지를 잇달아 방문했다. 상대적으로 강성 보수층에서 낮은 자신의 지지세를 감안해 보수층의 표심에 호소하려는 전략으로 해석된다.



안 후보는 박정희기념관을 방문한 뒤 “정치인들이 박 대통령의 생가는 자주 찾지만, 정작 그분의 유능함과 헌신이 체계적으로 정리된 이 기념관이 서울에 있다는 사실조차 모르는 이들이 많다”며 “보수의 이름으로 걸어왔던 개혁의 역사를 반드시 이어가야 한다”고 강조했다.



안 후보는 국회에서 열린 기자회견에서는 당권 경쟁자들을 향해 견제구를 날리기도 했다. 안 후보는 김 후보를 “이재명에게 완패한 뒤에도 반성은커녕 빈번한 말 바꾸기로 일관하며 과거에 머물러 계신 분”, 장 후보를 “‘윤 어게인’을 추종하며 극단 세력 전씨를 공천하겠다고 하시는 분”, 조 후보를 “우리 당 동지 중 내란동조 세력이 있다고 특검에 말씀하시는 분”이라고 각각 비판했다.



조 후보는 MBC 뉴스 프로그램과 YTN 라디오에 잇따라 출연하며 고공전에 주력했다. 조 후보는 장 후보에 대해 “정치를 단단히 잘못 배웠다”며 “극우가 아니라면 위헌적이고 불법적인 비상계엄에 대해서 명확한 자기 입장이 있어야 한다”고 비판했다. 안 후보와의 단일화가 무산된 것에 대해선 “(안 후보가) 정치적 이득을 떠나서 대의적 차원에서 접근했으면 좋았을 텐데 하는 아쉬움이 참 많이 남는다”고 책임을 돌렸다.

국민의힘 한동훈 전 대표. 연합뉴스

이날 한 전 대표가 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “투표했다. 조용히 상식의 힘을 보여 달라”고 밝힌 것과 관련해 찬탄 진영에서는 다양한 해석이 나왔다. 안 후보 측에선 앞서 진행된 안 후보의 기자회견문에 ‘상식’이란 단어가 수차례 포함된 만큼 한 전 대표가 안 후보에 대한 지지 의사를 밝힌 것이 아니냐고 보기도 했다. 반면 친한동훈계 한지아 의원은 SNS에 조 후보와 함께 찍은 사진과 ‘상식의 힘’이라는 문구를 게시했다.