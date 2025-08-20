野 “당원 명부·범죄 연관성 소명 없이 초법적 개인정보 강탈 시도 용납 못 해”

송언석, 기자간담회 열고 날선 비판

김건희특검 국힘 압수수색 영장 만료

국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표가 중앙당사 압수수색 영장 만료기한인 20일 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)을 향해 “초법적인 대규모 개인정보 강탈 시도를 절대 용납할 수 없다”며 “부당한 야당탄압 정치보복 압수수색을 즉각 중단하라”고 요구했다.

국힘, 김건희 특검 맹비난 국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표(가운데)가 20일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 기자간담회에서 김건희 특별검사팀의 당원 명부 압수수색 시도에 대해 비판하고 있다. 왼쪽부터 김정재 정책위의장, 송 위원장, 정점식 사무총장. 이재문 기자

송 비대위원장은 이날 오전 서울 여의도 중앙당사에서 기자간담회를 열고 특검을 향해 “당원 명부와 범죄사실의 연관성을 소명하지도 못하면서 당원 개인정보를 강탈하겠다는 과잉수사를 벌이고 있다”고 비판했다. 송 비대위원장은 “특검과 협의 과정에서 영장에 기재된 범죄사실 중 어느 것이 당원 명부 압수수색과 관련이 있느냐고 질문했는데, 특검의 수사관조차도 구체적인 범죄사실을 특정해서 지목하지 못했다”며 이같이 말했다.



지난 13일 특검은 국민의힘 당원 명부를 요구하며 중앙당사 압수수색을 시도했으나 불발됐다. 특검은 윤석열정부 때인 2022년 국민의힘 전당대회 기간 통일교 신도들이 대거 가입해 경선에 개입했는지 등의 의혹을 살펴보겠다는 입장이다. 그러나 국민의힘은 ‘압수수색 영장에 적시된 범죄사실과 국민의힘 당원 가입 여부가 직접적인 관련이 전혀 없다’며 당원 명부 제출을 거부하고 있다. 기자간담회에 동석한 정점식 사무총장도 “압수수색 영장 범죄사실은 정치자금법 위반, 알선수재 혐의인데 그 어디에도 특정 종교단체 교인들의 입당과 관련된 서술이 전혀 없다”며 “영장 자체가 법리적 문제가 있는 부적합 영장”이라고 지적했다.



국민의힘은 특검이 연관성을 소명할 경우 얼마든지 수사에 협조하겠다는 입장이라고 강조했다. 송 비대위원장은 ‘특검과 협의 가능성이 있느냐’는 질문에 “영장에 나타난 범죄사실하고 직접 관련이 있는 수준에서 당원 명부와 대조를 요청한다면 우리 당은 과거에도 확인해 드린 사례가 있고, 얼마든지 확인해 드리겠다고 했다”고 말했다. 이어 “그런데 특검이 당원 명부를 다 대조해서 확인되는 부분만 가져간다고 한다. 당원 명부를 전체 대조하면 500만명의 개인정보를 특검이 가져가는 것”이라며 “이 부분은 추호도 양보할 생각이 없고 끝까지 싸우겠다”고 했다.