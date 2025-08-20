종전 회담 장소 제네바·빈·부다페스트 거론

푸틴·젤렌스키 어디서 만날까



유럽 중립국·親러 헝가리 개최 의사

푸틴, ICC서 전범 영장 발부 상태

‘안전한’ 카타르 등도 후보지 물망

푸틴, 트럼프에 모스크바도 언급

우크라이나 전쟁 종식을 위한 러시아와 우크라이나 정상회담이 실제 이뤄질 경우 회담 장소가 어디일지를 두고 세계적인 관심이 쏠린다. 세계평화 실현의 한 페이지를 장식하는 장소가 될 수 있다는 점에서 유럽 국가가 발 빠르게 움직이기 시작했다.

스위스가 가장 먼저 손을 들었다. 19일(현지시간) AFP통신 등에 따르면 이냐치오 카시스 스위스 외무장관은 중립국으로서 갈등 관계의 국가에 회담 장소를 제공하며 중재했던 오랜 경험을 부각했다. 카시스 장관은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 입국하더라도 국제형사재판소(ICC)가 발부한 체포영장을 집행하지 않겠다고도 강조했다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령(왼쪽), 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령. AFP연합뉴스

푸틴 대통령은 2023년 전쟁범죄 혐의로 ICC 체포영장이 발부됐다. 스위스는 ICC에 가입했지만 지난해 외교적 업무로 스위스를 방문할 경우 ICC 체포영장 집행 대상에서 면제하기로 규정을 바꿨다. 다만 스위스가 유럽 차원의 러시아 제재에 동참한 적이 있어 푸틴 대통령이 거부감을 보일 수 있다.

또 다른 중립국인 오스트리아는 크리스티안 슈토커 총리가 직접 나섰다. 그는 “이미 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 6월에 (수도) 빈을 방문했을 때 회담 장소 제안을 했다”고 밝혔다.

유럽 국가 중 친러 성향이 강한 헝가리로 후보지 중 하나다. 도널드 트럼프 대통령은 18일 미국 워싱턴 백악관에서 젤렌스키 대통령과 유럽 지도자들을 만난 후 오르반 빅토르 헝가리 총리와 통화를 했고, 이때 오르반 총리는 정상회담 개최를 희망한다는 의사를 피력했다고 블룸버그통신이 전했다.

이밖에 NBC방송은 “러시아·우크라이나의 실무회담이 열리고 있는 튀르키예나 이스라엘·하마스에 협상장을 제공하면서 ICC 회원국이 아닌 카타르가 (푸틴 대통령의) 안전한 선택지일 수 있다”고 했다.