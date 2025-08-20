푸틴, 젤렌스키 인정 않는데… 양자회담 성사될까

‘임기가 끝난 불법 대통령’ 주장

NYT “러, 회담 기피할 가능성 커”



러 외무 “모든 단계 거쳐 추진돼야”

‘2주 내 만남’ 트럼프 발언과 온도차

시간 끌어 점령지 확대 의도인 듯

도널드 트럼프 미국 대통령이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 정상회담이 이뤄진 뒤 자신을 포함한 3자회담을 통해 3년반 넘게 끌어온 우크라이나 전쟁을 종전으로 이끌겠다는 구상을 밝힌 가운데 실제 러시아와 우크라이나의 양자회담이 열릴 수 있을 것인지에 관심이 쏠린다.

트럼프, 푸틴과 통화하는 모습 공개 우크라이나 종전 방안 논의를 위해 워싱턴 백악관에서 미국, 유럽, 우크라이나의 정상회담이 열린 지난 18일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 집무실에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 통화를 하고 있다. 회담 성과를 강조하려는 듯 백악관은 20일 통화 사진을 공개했다.워싱턴=UPI연합뉴스

뉴욕타임스(NYT)는 19일(현지시간) 러시아가 우크라이나와 양자회담을 하지 않으려 할 가능성이 크다고 분석했다. 젤렌스키 대통령이 합법적인 우크라이나 지도자가 아니라고 주장해 온 상황에서 푸틴 대통령은 항복을 받아들이기 위해서만 젤렌스키 대통령을 만날 것이라고 추측했다. 러시아는 젤렌스키 대통령이 지난해 5월 임기가 끝났는데도 선거 없이 대통령직을 수행하고 있다면서 ‘불법 대통령’이라고 주장해 왔다.

세르게이 라브로프 외무장관은 정상회담 개최를 명시적으로 반대하지는 않았지만 “필요한 모든 단계를 거쳐 점진적으로 추진돼야 한다”고 말했다. 지난 18일 미국, 유럽, 우크라이나 정상들의 회담에서 푸틴 대통령이 2주 내 젤렌스키를 만나겠다고 말했다고 전해진 것과는 온도차가 확연하다. 전황이 러시아에 유리하다는 점에서 시간을 끌어 점령지를 최대한 확대한 뒤 종전 협상에 나서겠다는 의도라는 분석도 제기된다. 트럼프 대통령은 이날 폭스뉴스와의 인터뷰에서 “그(푸틴 대통령)이 (종전) 합의를 원하지 않을 가능성도 있다”고까지 했다.



일단 미국과 유럽 국가들은 안전보장 논의에 집중하고 있다. 트럼프 대통령이 미군의 우크라이나 투입을 배제하면서 언급한 ‘공중 지원’ 가능성을 언급했다. 이것이 어떤 형태일지 구체적으로 알려지지는 않았지만 월스트리트저널(WSJ)은 우크라이나 외부에서 전투기를 투입해 유럽군을 보호하거나 미군 수송기를 활용해 유럽군과 장비를 수송하고 지대공 방어체계를 제공하는 것, 공중 군사정보를 공유하는 것 등을 제시했다. 미국, 유럽, 우크라이나 간 3자위원회가 만들 안전보장안은 결국 집단방위 공약과 물리적 병력 주둔 등으로 구성될 것으로 보인다.