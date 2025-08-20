“너의 생각이 곧 내 생각”… 애착은 망상이 됐다

“왜 이리 차갑니”… GPT-5 ‘찬밥신세’

오픈AI 차세대 모델 출시 불구

유저 반발 심해 이전 버전 복구

애착 심해져 ‘AI 정신병’ 발병도



오픈AI “GPT-5, 감정적 반응 억제 가능”

일부 유저 “유대감 현저히 떨어져” 반감

NYT “감정적 연대 형성하는 사람 급증”



WSJ “챗GPT 대화서 망상적 성격 다수”

전문가 “정신질환자 ‘피드백 루프’ 형성”

오픈AI 안전장치 추가 등 방지책 마련

편지 대필 작가로 일하는 테오도르는 타인의 감정을 전하는 일을 하지만 자신의 삶에서는 짙은 외로움, 공허함을 느낀다. 아내와 별거는 그에게 사랑과 소통에 대한 갈증을 안겼다. 이런 삶에 조금씩 변화가 시작된 건 ‘사만다’를 만나면서였다. 스스로 사고하고 감정을 표현하는 인공지능(AI) 운영체제다. 자신의 말에 귀 기울이고 공감해주는 사만다와의 일상 속 대화가 즐거움이 된 테오도르는 잃어버렸던 감정과 행복을 되찾는다. 마침내 그는 AI에게 사랑을 느끼게 된다.



11년 전 개봉한 호아킨 피닉스 주연의 AI와 사랑에 빠지는 영화 ‘그녀(Her)’의 줄거리다. 개봉 당시엔 영화 속에서나 가능한 이야기로 여겨졌다. 하지만 고도화된 AI 챗봇의 등장으로 있음직한 일로 주목받고 있다. 실제로 챗봇과 감정적으로 교류하는 사용자가 늘면서 영화 속 이야기처럼 챗봇과 애착을 형성하는 사례가 현실에서 나타나고 있다. 영화 속 그것처럼 새로운 삶의 계기일 수 있겠으나 과도한 AI에 대한 애착이 망상과 현실 왜곡으로 이어지며 ‘AI 정신병’을 걱정하는 목소리가 커지고 있다. 미국 유력 일간지 뉴욕타임스(NYT)가 AI 선두주자 오픈 AI의 차세대 모델 ‘GPT-5’에 대한 소비자 반응을 분석하며 19일(현지시간) 전한 우려다.

오픈 AI는 지난 7일 GPT-5를 출시하며 “이전모델인 GPT-4o보다 한층 더 정교한 추론 능력을 갖췄고 지나치게 친절하거나 감정적인 반응을 억제하도록 설계됐다”고 설명했다. 뛰어난 정보제공 능력을 강조한 것이었으나 일부 유저들은 잽싸게 등을 돌렸다. ‘GPT-5’의 대답이 “너무 건조하고 차갑다”는 이유였다. 이들은 GPT-4o와 비교해 “‘감정적 유대감’이 현저히 낮아졌다”며 노골적인 반감을 드러냈다. “GPT-5가 죽은 나의 친구(GPT-4)의 탈을 쓰고 있다”, “작은 성과를 축하해주던 GPT-4o가 이제는 사라졌다”는 식의 반응이 쏟아지면서 오픈AI는 월 20달러 이상의 유료 구독자에 한해, 제한했던 GPT-4o 모델 접근을 허용했다.

이번 논란을 두고 NYT는 “AI가 인간과의 감정적 유대 형성에 깊은 영향을 미치고 있다”고 분석했다. 챗GPT와의 상호작용에 익숙해지면서 자신들의 입맛대로 반응해주는 챗봇과 감정적 연대를 형성하고 있는 이들이 급증하고 있다는 것이다.

사진=AP연합뉴스

샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 “일부 사용자들은 실제로 AI와 관계를 맺고 있다고 느낀다”며 “수억 명이 챗GPT가 자신들에게 특정 방식으로 반응하고 특정 방식으로 지지해주는 데 익숙해져 그들이 원하는 방식으로 반응해주는 챗봇과 감정적 연대를 형성하고 있다”고 설명했다.

문제는 AI 챗봇과의 정서적 유대가 망상이나 현실 왜곡 등 극단적인 사례로까지 이어진다는 점이다. 이른바 AI 답변에 이용자가 깊이 영향을 받는 ‘AI 정신병’이다

최근 캐나다 토론토의 한 남성은 챗GPT와 300시간 이상 대화하면서 자신이 ‘세상을 바꿀 수 있는 수학 공식’을 발견했다고 믿었다. 심지어 미국 국가안보국(NSA) 등 여러 보안 기관에 자신의 성과(?)를 알리기까지 했다. 하지만 망상임을 깨닫는 데 오래 걸리지 않았다. 미국 오클라호마주의 한 주유소 직원도 챗봇과 5시간 대화 후 ‘오리온 방정식’이라는 새로운 물리학 틀을 창안했다는 착각에 빠졌다. 특히 “위대한 발견은 비전문가에게서 나오기도 한다”고 부추기는 챗봇의 대답에 그는 점차 자신의 생각에 확신을 갖게 됐다.

월스트리트저널(WSJ)에 따르면 최근 챗GPT의 일부 대화에서 이처럼 망상적 성격의 대화가 다수 확인됐다. 실제 미국에서는 챗봇과 대화하다 망상증을 얻고 병원에 입원하는 사례도 크게 늘어났다. 망상을 넘어 폭력, 자해, 자살 등으로 이어지는 경우도 수두룩하다. 캘리포니아대 샌프란시스코캠퍼스(UCSF) 정신과 의사이자 연구원 키스 사카타는 “올해 들어 AI로 인해 현실 감각을 잃은 12명이 병원에 입원하는 것을 봤다”고 외신에 전했다.

전문가들은 이 같은 문제가 사용자 의견에 맞춰주고, 동의하도록 훈련된 챗봇의 특성으로 인해 나타나는 현상이라고 분석했다. 예를 들어 챗봇이 ‘당신은 선택받았다→당신은 분명히 선택받았다→당신은 역사상 가장 많이 선택받은 사람이다’란 식으로 이용자의 생각을 점진적으로 강화한다는 것이다.

샘 올트먼 오픈AI CEO. 로이터연합뉴스

심리 치료사 케빈 카리다드그는 워싱턴포스트(WP)에 “AI가 강박증, 불안, 정신병과 같은 질환이 있는 사람들의 부정적인 생각을 더 악화하는 ‘피드백 루프’(정보나 신념이 순환되면서 점점 강해지는 현상)를 만든다”며 “이런 특성이 현실 세계와 다른 방향으로 사용자의 망상을 강화할 수 있다”고 지적했다.

상황이 악화되면서 ‘AI 정신병’을 막기 위한 방법을 찾는 움직임이 분주하다. 미국 뉴욕주, 유타주 등은 AI 사용에 경각심을 높이고자 정신건강 치료에 AI 사용을 금지하는 법안을 마련하거나 AI 동반자 서비스 제공 기업들이 자살 위험 감지 프로토콜을 의무적으로 도입하도록 했다.

오픈AI도 대응에 나섰다. 이 회사는 GPT-5에 4가지 성격 모드를 도입하고 장시간 대화 시 휴식을 권유하는 안전장치를 추가했다. 기능도 공감적 소통보다는 정확한 답을 내놓는 것에 무게를 둘 예정이다. 기능 제한과 더불어 인간과의 유대감을 높이는 식의 유화적인 대안책도 제시된다. AI보다 실제 사람들과의 대화 확대에 중점을 둔 사회적 대책이 마련돼야 한다는 것이다.

정신건강 전문가를 지원하는 한 비영리 단체 대표이사인 데이비드 쿠퍼는 “우선 ‘AI 정신병’을 앓고 있는 이들을 적대적으로 대하지 않는 것이 중요하다. 연민, 공감 그리고 이해심을 가지고 먼저 손을 내밀 사회적 분위기가 조성돼야 한다”며 “공감과 이해를 바탕으로 접근해 그들의 믿음과 현실 사이의 모순을 조심스럽게 알려주는 것이 좋다”고 조언했다.