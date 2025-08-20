성주재단·이화여대, 패션·기술 융합한 글로벌 포럼 KIFT 개최

성주재단이 패션 브랜드 MCM, 이화여자대학교 패션디자인학과와 공동으로 패션과 기술의 융합을 주제로 한 글로벌 포럼 KIFT(Korea International Fashion Tech) 2025를 개최한다.

20일 성주재단에 따르면 이 포럼은 9월5일 오후 2시부터 5시까지 서울 이화여대 대학원관 중강당에서 열린다.

지난해 이탈리아 밀라노에서 개최된 ‘2024 KIFT 얼라이언스 포럼’ 현장. 성주재단 제공

KIFT는 2024년 이탈리아 밀라노에서 열린 첫 KIFT 얼라이언스 포럼을 통해 시작했다. 당시 행사는 한국-이탈리아 수교 140주년을 기념해 열렸으며, 밀라노 두오모 광장에서 펼쳐진 K-팝 플래시몹 ‘댄싱 두오모 인 밀라노’를 결합해 패션·기술·문화 교류의 장으로 주목받았다.

올해 두 번째로 열리는 KIFT 2025는 무대를 서울로 옮겨 밀라노에서의 성과를 확장하는 자리로 마련된다.

주요 의제와 프로그램으로는 △패션테크: 미래 디자인 △패션·뷰티 분야의 AI 혁신 △스마트·지속가능한 미래를 위한 패션테크 진화 등 패션 산업의 미래를 이끌 핵심 의제들이 다뤄진다.

서울패션위크와의 협력을 모색하는 차원에서 국내외 디자이너, 테크 스타트업, 패션 산업 관계자들도 함께 참여한다. 성주재단은 이번 행사를 통해 KIFT를 서울패션위크 공식 일정으로 포함시키고, 글로벌 인재 양성을 더욱 확대할 계획이다.

자세한 행사 개요와 프로그램, 사전 등록은 KIFT 2025 공식 웹페이지에서 확인할 수 있다.