“진짜 역사 내란은 윤미향 사면”…정청래 직격한 한동훈

국민의힘 한동훈 전 대표는 20일 “진짜 역사 내란은 8·15 광복절에 윤미향을 사면하는 것”이라고 밝혔다.
한 전 대표는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에서 “여당 대표가 ‘역사 내란’ 운운 핏대 세우며 국민 가르치고 훈계하려 들면 우스워진다”며 이같이 말했다.
앞서 더불어민주당 정청래 대표는 지난 18일 국회에서 열린 최고위원회의에서 김형석 독립기념관장이 광복절 기념식 축사에서 “광복은 연합군의 선물”이라고 한 것을 강하게 비판했다. 그러면서 1948년 8월15일 대한민국이 건국됐다고 하는 주장은 ‘역사 내란’이라는 취지로 발언했다.
한 전 대표는 “1919년과 1948년의 8월15일 둘 다 자랑스러워하면 된다. 저는 둘 다 가슴 뛰도록 자랑스럽다”며 “1948년 8월15일 국제법상 당당히 인정받는 대한민국을 건국한 이승만 대통령도 임시정부 법통을 자랑스러워했다. 바로 그 날 이승만 초대 대통령의 기념사는 이렇게 마무리된다. ‘대한민국 30년 8월15일 대통령 이승만’”이라고 적었다.
그는 이어 “1919년 임시정부 수립을 대한민국의 시작으로 본 것”이라며 “참고로 김대중 전 대통령은 1998년에 1948년을 건국으로 보고 건국 50주년을 기념했다”고 강조했다.
그러면서 “1919년 건국을 말하는 사람들과 1948년 건국을 말하는 사람들이 내세우는 맥락을 모르는 사람은 별로 없다”며 “그런 갈라치기 할 시간에 민생, 경제 챙기고 외교 구멍 안 나게 해야 한다”고 일갈했다.