농협, 폭우속 생명구한 홍성축협 조합원에 감사패 전달

사진=농협중앙회 제공

농협경제지주(축산경제대표이사 안병우)가 지난달 28일 홍성축협(조합장 이대영)에서 최근 기록적 폭우 속 이웃의 생명을 구한 박대식 조합원께 감사패와 표창장을 전달했다고 밝혔다.

이날 전달식에는 농협경제지주 안병우 축산경제대표이사, 홍성축협 이대영 조합장, 충남세종본부 정해웅 본부장 등이 참석했으며, 위험에 처한 이웃의 생명을 구하는데 헌신적인 용기를 보여주신 조합원께 감사와 존경의 마음을 담아 농협경제지주 대표이사 표창장과 나눔축산운동본부 감사패를 전했다.

농협경제지주 안병우 축산경제대표이사는 “극한 폭우로 피해가 속출하던 가운데 신속한 대처로 이웃의 생명을 살린 용기는 모두의 귀감이 되었다”며 “농협 축산경제도 폭우피해 축산농가 지원을 위해 최선을 다 하겠다”고 말했다.

한편 박대식 조합원은 지난달 18일 누적 강수량이 400mm가 넘는 기록적인 폭우 속 이웃 주민이 미처 대피하지 못한 것을 목격 후 개인 포크레인을 동원해 물길을 만들어 고립된 이웃의 안전한 대피를 도와 지역사회에 깊은 감동을 주었다.