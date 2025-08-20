“이 여자 아직 정신 못 차렸네”…친한계, 김건희 맹비난

김건희, 신평 만나 “한동훈이 배신” 언급

김종혁·신지호, SNS에 김 여사 비판 메시지

국민의힘 ‘친한(친한동훈)계’ 인사들이 김건희 여사를 향한 비판을 쏟아냈다. 김 여사가 구치소에서 윤석열 전 대통령과 자신을 배신했다며 한 전 대표를 원망하고 있다는 사실이 전해지면서다.

김종혁 전 최고위원은 20일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에서 “전직 영부인에게 실례인 줄 알지만, 솔직히 ‘이 여자 아직 정신 못 차렸구나’ 생각이 들었다”고 밝혔다.

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등의 혐의를 받는 윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 지난 12일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)를 마친 뒤 법원을 나서고 있다. 사진공동취재단

앞서 윤석열 전 대통령 멘토로 알려진 신평 변호사는 이날 자신의 SNS에 최근 서울남부구치소를 찾아 김 여사를 접견하고 왔다며 그와 나눈 대화를 소개했다.

그는 “김 여사가 이야기를 나누는 중에 ‘한동훈이 어쩌면 그럴 수가 있냐’, ‘한동훈이 배신하지 않았다면 그의 앞길에는 무한한 영광이 있었을 것 아니냐’고 한탄하기도 했다”고 밝혔다.

이에 김 전 최고위원은 “불법계엄을 자행하고, 공천에 불법개입하고, 주가를 조작하고, 무속인들에 둘러싸여 같지도 않은 정책을 남발하고, 툭하면 격노하고, 명품 받고 매관매직까지 한 혐의를 받는 부부에게 충성을 바쳐 얻는 영광이란 게 과연 뭘까”라며 “결국은 단죄될 것이 뻔한 정권의 2인자?”라고 반문했다.

이어 “김건희씨는 아직도 자신의 허영과 교만 그리고 터무니없는 권력욕이 얼마나 많은 사람의 인생을 망가뜨리고 보수를 궤멸로 몰고 갔는지 전혀 이해를 못 하는 것 같다”며 “김 여사는 본인 걱정이나 하시기 바란다”고 일갈했다.

윤석열 전 대통령 부부. 연합뉴스

신지호 전 전략기획부총장도 SNS에서 “그는 자신이 영어의 몸이 된 걸 한동훈 탓으로 돌리고 있다”며 “한동훈 때문에 명품 목걸이와 시계·가방을 받았든가, 한동훈이 시켜 도이치 주가조작을 했다면 모를까 자신의 구속을 한동훈과 연관 짓는 것은 어불성설”이라고 비판했다.

그러면서 그는 지난해 5월 김 여사와 한 통화 내용을 회상했다.

신 전 부총장은 “30분간 이어진 통화에서 김 여사가 가장 많이 언급한 단어는 한동훈이었다”며 “‘우리 부부는 한동훈을 키워주고 싶다. 필요하면 차별화도 용인할 것이다. 그런데 한동훈은 까칠하다. 형님, 형수님 저 좀 도와주세요라고 다가오면 얼마든지 도와줄 텐데 그렇게 안 한다. 명품백 문제도 사과할 의사를 밝혔는데 답이 없더라’고 했다”고 전했다.

그는 “내가 김 여사와 대화에서 느낀 점은 그가 스스로를 대단한 전략가라고 여기고 있다는 점이었다. 그 전략의 핵심은 ‘이중플레이’”라고 설명했다.

그러면서 “신 변호사가 김 여사로부터 들었다는 한동훈 이야기도 같은 맥락일 것”이라며 “김 여사는 마음에 없는 이야기를 아주 잘하는 인물이다. 그의 메시지가 공개된 오늘은 전당대회 투표가 시작되는 날이다. 사람은 쉽게 바뀌지 않는다”고 적었다.