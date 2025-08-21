“단순 복통? 그냥 넘기다 큰일 납니다”…4년새 1만명 폭증한 무서운 병 뭐길래

국내 크론병 환자↑…조기 진단, 꾸준한 관리가 ‘열쇠’

크론병은 입부터 항문까지 소화기관 어디에서든 발생할 수 있는 만성 염증성 장 질환이다. 궤양성 대장염과 함께 대표적인 염증성 장질환으로 분류된다.

크론병은 단순한 장 질환이 아니다. 게티이미지

완치가 어렵고 평생 관리가 필요한 질환임에도, 아직까지 명확한 발병 원인이 밝혀지지 않아 예방이 쉽지 않다.

◆국내 환자, 4년 새 35% 이상↑…“흔한 증상, 진단은 어렵다”

크론병 환자는 국내에서도 빠르게 늘고 있다.

21일 건강보험심사평가원에 따르면 지난해 크론병으로 진료받은 환자는 3만4614명이다. 2020년(2만5476명) 대비 35.9% 증가했다. 4년 만에 1만명 가량 늘어난 셈이다.

전문가들은 이러한 증가의 배경으로 식습관 서구화, 흡연, 스트레스, 비만 등의 환경적 요인을 지목한다. 최근에는 비만이 크론병의 위험 요인으로 작용할 수 있다는 연구 결과도 발표됐다.

크론병의 대표 증상은 복통과 설사다. 문제는 이러한 증상이 일반적인 소화불량이나 식중독과도 비슷해 질환을 조기에 인지하기 어려운 점이다.

가장 큰 특징은 ‘증상기’와 ‘무증상기’가 반복된다는 것이다. 증상기에는 복통, 설사, 체중 감소, 피로, 식욕 감퇴, 발열 등이 나타난다. 무증상기에는 별다른 치료 없이도 증상이 사라지는 듯 보여 병을 방치하게 되는 경우가 많다.

환자의 85%가 설사, 3명 중 1명은 체중 감소, 일부는 구강·식도·위 점막에 염증, 오심, 야간 발한, 구토, 심한 경우 고열, 백혈구 수 증가, 급성 복통이 나타날 수 있다.

◆염증 부위, 합병증 다양…‘전신 질환’ 인식 필요

염증은 대개 55%에서 소장과 대장 모두, 30%에서 소장만, 15%에서 대장만 발생한다.

환자의 90% 이상은 항문 질환도 동반해 농양이나 치루, 누공, 장폐색 등이 생길 수 있다. 일상생활에 큰 불편을 초래한다.

크론병은 소화기 외 장기에도 영향을 미치는 전신 질환이다. 환자의 3명 중 1명은 관절염, 요통, 골다공증, 말초신경염, 구강 궤양, 결절성 홍반 등의 피부질환, 포도막염, 홍채염, 상공막염 등 안질환을 경험한다.

전문가들은 “복통이나 설사 외에도, 눈의 충혈이나 관절통, 피부 이상이 반복된다면 염증성 장질환의 가능성을 의심해야 한다”고 강조한다.

◆“비만이 위험도 높인다”…성별 간 차이도 ‘뚜렷’

발병 원인은 명확하게 규명되지는 않았다. 유전적 소인, 면역체계 이상, 환경적 요인 등이 복합적으로 작용하는 것으로 알려졌다.

최근 주목받는 위험 요인은 비만이다. 남성 환자의 비만율은 2008년 15.1%에서 2021년 37.7%로, 여성 환자(9.2%→15%)보다 4배 가까이 더 큰 증가세를 보였다.

크론병과 대사질환 사이의 연관성을 유추할 수 있는 대목이다. 성별에 따른 예방 전략 차별화도 필요하다는 의견이 나온다.

◆전문가들 “완치보다 ‘관리’가 핵심…생활습관이 치료의 일부”

현재까지 크론병을 완치할 수 있는 치료법은 없다. 스테로이드, 면역억제제, 생물학적 제제 등을 통해 염증을 억제하고 증상을 완화하는 치료가 주로 이뤄진다.

무엇보다 중요한 것은 일상 속 꾸준한 관리다. 증상기에는 죽, 바나나, 감자 등 자극이 적고 부드러운 음식을 섭취하는 게 좋다. 무증상기에는 균형 잡힌 식단으로 영양 보충해야 한다.

조기 진단과 지속적인 관리가 삶의 질을 결정짓는다. 게티이미지

주의해야 할 점은 카페인, 술, 고지방·매운 음식, 가공식품을 피하는 것이다.금연, 금주, 스트레스 조절도 필수다.

전문가들은 “크론병은 단순한 장 질환이 아니다”라며 “전신에 영향을 미칠 수 있는 만성 염증성 질환이다. 조기 진단과 지속적인 관리가 삶의 질을 결정짓는다”고 말한다.

이어 “복통, 설사뿐 아니라 체중 감소, 관절통, 구강 궤양, 안구 이상 등의 증상이 반복된다면 반드시 진료를 받아야 한다”며 “개인의 상태에 맞는 맞춤형 치료와 생활습관 개선이 병행돼야 한다”고 강조했다.