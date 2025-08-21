“마라톤 같은 운동이 대장암 발병 위험 높인다고?”…美 연구결과 충격

장거리 달리기를 즐기는 사람이 대장암 발병 위험이 클 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 장거리 달리기는 마라톤 풀코스와 울트라마라톤 완주 경험자를 말한다. 반면 중등도 달리기를 꾸준히 하는 사람들은 암 발생위험이 낮아진다는 연구결과도 있다.

19일(현지 시각) 미 뉴욕 타임스에 따르면 미국 버지니아 주 페어팩스 소재 이노바 샤르 암 연구소(Inova Schar Cancer Institute)의 종양학자인 티머시 캐넌(Timothy Cannon) 박사는 세 명의 젊은 달리기 애호가가 대장암에 걸린 사례를 보고 관련 연구를 진행했다.

환자 중 두 명은 160km 울트라마라톤을 정기적으로 뛰었다. 다른 한 명은 1년간 하프마라톤을 13회 완주했다. 이들은 가족력 등 대장암 위험 요인을 갖고 있지 않았다. 나이도 가장 많은 이가 40세에 불과했다.

캐넌 박사 연구팀은 극단적인 장거리 달리기가 대장암 발병과 연관성이 있을 수 있다고 보고, 35세~50세 사이 마라톤·울트라마라톤 애호가 100명을 대상으로 대장 내시경 검사를 실시했다.

연구는 2022년 10월부터 2024년 12월까지 진행됐다. 식습관과 달리기 패턴도 함께 조사했다.

모두 마라톤 풀코스 5회 이상 또는 울트라마라톤 2회 이상 완주 경험이 있었다. 평소에도 주 32~64km를 달린 이들이었다. 참가자 평균 연령은 42세였다.

결과는 충격적 이었다. 절반 가까운 참가자에게서 용종(선종)이 발견됐다. 이 가운데 15%는 암으로 진행될 가능성이 큰 ‘진행성 선종’이었다. 이는 일반 인구 40대 후반의 평균 발병률(4.5~6%)을 크게 웃돌았다. 대장암 고위험 집단으로 알려진 알래스카 원주민(12%)보다 높은 수치다.

이 연구는 올해 초 미국 임상종양학회(ASCO) 연례 학술대회에서 발표됐다.

다만 아직 동료 심사를 거치지 않은 예비 결과로, 연구진은 장거리 달리기가 직접적으로 대장암을 유발한다고 단정할 수는 없다고 밝혔다.

연구진은 원인으로 ‘러너스 다이어리아(Runner’s diarrhea)’라는 갑작스러운 설사 증상을 지목했다.

가벼운 달리기는 여러 가지 암 발생 위험을 크게 낮출 수 있다. 클립아트코리아

반대로 달리기는 ‘장건강’에 도움이 된다는 연구결과도 있다. 달리기는 장의 연동운동을 촉진하고 대장 통과시간을 단축하는 효과가 있기 때문이다.

최근 미국 국립암연구소(NCI)와 호주 시드니대학교 공동 연구팀은 주 150분 이상의 중등도 달리기를 하는 사람들의 암 발생위험이 평균 27% 낮아진다는 연구결과를 발표했다.

이에 대한대장항문학회는 ‘1530, 건강 올리고 대장암 내리고’라는 캠페인을 진행하기도 했다. 1530은 ‘일주일에 5~6회, 하루 40분 이상의 빠른 걷기나 달리기’를 말한다.