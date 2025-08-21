“의심되는 전화, 알아서 거른다”…삼성 갤럭시폰, AI로 ‘보이스피싱’ 차단

삼성전자의 최신 갤럭시 스마트폰이 스팸 등 악성 메시지 뿐만 아니라 보이스피싱까지 인공지능(AI)이 자체적으로 파악하고 사용자에게 알려주는 등 보안 성능을 한층 개선했다.

사진 = 삼성전자 제공

21일 삼성전자에 따르면 최근 출시된 갤럭시 Z 폴드7·플립7의 기본 전화 앱에는 ‘보이스피싱 의심 전화 알림’ 기능이 새로 도입됐다. 추후 One UI 8 이상이 탑재된 스마트폰으로도 확대될 예정이다.

올해 상반기 기준 보이스피싱 발생 건수만 약 1만2000건이고 피해액 약 6400억원에 달하는 만큼 사이버 위협으로부터 사용자를 보다 철저하게 보호한다는 계획이다.

해당 기능은 모르는 번호와 통화를 할 경우 AI 기반으로 보이스피싱 의심 여부를 실시간으로 탐지, 2단계에 걸쳐 사용자에게 알림을 제공한다.

첫번째 알림은 노란색의 ‘보이스피싱으로 의심’이라는 문구와 소리·진동이 각 1회 발생돼 주의 경고를 하고, 두 번째는 좀 더 강력한 빨간색의 ‘경고:보이스 피싱 감지됨’이라는 문구와 함께 소리·진동이 각 3회씩 발생돼 사용자에게 경고 알림을 제공한다.

삼성전자는 경찰청과 국립과학수사연구원에서 2024년부터 제공된 보이스피싱 데이터 약 3만개를 기반으로 딥러닝 학습을 거쳐, 기기 내(On-Device) AI 기술로 보이스피싱 여부를 탐지하는 솔루션을 개발했다.

보이스피싱 의심 전화 알림 기능을 활성화하려면 전화 앱의 설정에서 보이스피싱 의심 전화 알림 메뉴를 선택하고 기능을 활성화(ON)할 수 있다.

이 기능은 지난 7월 출시된 갤럭시 Z 폴드·플립7에 적용 중이며, 추후 원 UI(One UI) 8 이상이 적용된 스마트폰으로 확산 적용될 예정이다.

삼성전자는 작년 9월 방송통신위원회 및 한국인터넷진흥원(KISA)과 협업해 개발한 '악성 메시지 차단 기능'을 원 UI 6.1 이상이 적용된 국내 갤럭시 스마트폰에 제공해 왔다.

이 기능은 KISA에서 제공받은 발신 번호·위험 링크(URL), 스팸내용(키워드) 기준으로 악성 스팸 메시지를 사전에 차단해 갤럭시 사용자의 금융 사기·불법 광고·개인정보 탈취 등 각종 사이버 범죄의 피해를 예방하고 있다.

삼성전자는 악성 메시지 차단 기능에 더해 AI가 딥러닝 기반으로 스팸을 필터링해 차단해 주는 '인텔리전스로 차단' 기능도 새롭게 올해 3월부터 갤럭시 S25 시리즈에 처음 적용했다.

또 이 기능은 월평균 약 500만건의 KISA에 신고된 데이터를 기반으로 학습했으며 갤럭시 스마트폰 기기 자체의 AI가 필터링해 악성으로 의심되는 메시지를 자동으로 분류하고 차단한다. 국내 뿐 아니라 해외 발신 스팸 메시지 신고 내용도 학습했다.

올해 7월까지 이 기능을 통해 1억건 이상의 악성 스팸 메시지 차단했다고 삼성전자는 설명했다.

인텔리전스로 차단 기능은 원 UI 7.0이 적용된 스마트폰부터 사용 가능하다. 메시지 앱 설정에서 '스팸 및 차단 번호 관리' 메뉴와 '악성 메시지 차단' 메뉴를 활성화한 후 사용할 수 있다.

또 갤럭시 스마트폰에서는 2022년 10월부터 KISA가 인증한 기업이 발송한 문자를 안심하고 확인할 수 있도록 문자 메시지 수신 화면에 안심마크를 함께 표시해 준다. 올해 2월부터는 모르는 번호로 전화가 오는 경우 전화번호를 기반으로 ‘스팸으로 의심됨’, ‘사기 전화일 수 있음’ 등의 수신 화면을 제공 중이다.

삼성전자 MX사업부 김정식 부사장은 “삼성전자는 지속적으로 보이스피싱과 악성 메시지 차단을 위한 기술을 강화하며, 갤럭시 사용자들에게 더욱 안전한 모바일 환경을 제공하기 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.