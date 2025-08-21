LH 분양, 이제 직방·호갱노노에서 확인한다

앞으로는 LH(한국토지주택공사)가 공급하는 공공분양 아파트 정보를 직방과 호갱노노 앱에서도 확인할 수 있게 된다.

프롭테크 기업 직방은 20일 LH와 ‘주택공급 홍보 활성화’를 위한 업무협약을 맺고, 연내 ‘LH 전용관’을 신설한다고 21일 밝혔다. 이번 협약에는 안성우 직방 대표와 이한준 LH 사장을 비롯한 양측 주요 관계자들이 참석했다.

그동안 직방과 호갱노노의 분양 서비스는 전국 신규 단지의 일정, 가격, 청약 경쟁률은 물론 학군·교통 여건까지 한눈에 볼 수 있어 큰 호응을 얻어왔다. 여기에 LH의 공급 정보가 더해지면서, 앞으로는 신규 공공분양 아파트부터 선착순 분양 주택·상가까지 앱에서 간편하게 확인할 수 있다.

직방은 이번 전용관을 시작으로 건설·매입·전세 임대주택 등 다양한 LH 주택 공급 정보까지 점차 확대해 나갈 계획이다.

안성우 직방 대표는 “LH와의 데이터 공유를 통해 더 정확하고 다양한 주택 정보를 제공하겠다”며 “국민이 믿고 찾는 부동산 플랫폼으로 성장할 것”이라고 말했다.

이한준 LH 사장도 “이제는 공식 홈페이지뿐 아니라 민간 앱에서도 LH 공급 주택 정보를 쉽게 찾을 수 있다”며 “앞으로도 국민에게 꼭 필요한 정보를 더 빠르고 편리하게 제공하겠다”고 강조했다.