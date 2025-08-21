광주대표도서관, 시공사 부도 여파로 석달째 공사 중단

광주 서구 치평동 옛 상무소각장 부지에 들어서는 광주대표도서관이 시공업체의 부도 여파로 석달째 공사가 중단돼 연말 완공에 차질이 우려된다.

21일 광주시에 따르면 광주대표도서관은 총 사업비 392억원(국비 157억·시비 235억)을 들여 지하 2층·지상 2층의 연면적 1만1000㎥ 규모로 건립된다. 2022년 9월 착공에 들어간 광주대표도서관은 올해 12월 완공하고 내년 하반기 개관할 예정이다.

광주대표도서관은 2019년 11월 국제공모를 통해 세르비아 브러니슬라프 레딕의 작품이 선정되면서 주목을 받았다. 또 도심의 혐오시설이던 상무소각장 부지에 광주를 대표하는 도서관이 들어서면서 새로운 명소가 될 수 있을 지에 기대를 모았다. 상무소각장은 2001년 가동 이후 15년만인 2016년 12월 폐쇄됐다.

하지만 올 6월부터 시공사의 모기업이 기업회생 절차에 들어가면서 공사가 전면 중단됐다. 광주대표도서관은 A건설(51%)과 B건설(49%)이 공동시공을 하고 있다. 모기업이 기업회생에 들어간 이후 현장에 설치된 A건설의 건설 자재 등에 압류 조치가 됐다. 채권자들이 광주시가 A건설에 지급하는 공사대금에도 압류를 걸면서 하도급 업체들이 공사를 중단했다. 광주대표도서관의 공사는 올 6월 공정률 65%에 석달째 멈춰서 있다.

A건설의 채권 압류를 풀기위해 B건설이 A건설의 지분(51%)를 양수하는 지분율 변경의 행정절차를 밟고 있다. 두 시공사간 지분율 변경에 상당한 시일이 걸리면서 연말 완공이 어렵게 됐다. 이미 석달간 공사가 중단된데 이어 지분율 변경의 행정절차까지 감안하면 내년 상반기에도 완공이 어려울 전망이다.

광주대표도서관는 초기 터파기 공사를 하던 중 예기치 않은 암반이 나오면서 공정률에 차질을 빚기도 했다.

광주시는 시공사간 지분율 변경 기간을 최대한 단축해 조기에 공사에 들어간다는 입장이다. 광주시 관계자는 “현재 가장 빠른 방법은 시공사가 지분율을 빨리 변경하는 것”이라면서 “지분율 변경 절차에 시간이 많이 걸릴 경우 시 직권으로 공사를 할 수 있는 방안을 검토하고 있다”고 했다.