서울 연립·다세대, 매매는 뜨겁고 임대차는 식었다

용산·동작 매매 급증, 전·월세는 줄며 양극화 심화

서울 남산에서 바라본 서울 시내 모습. 연합뉴스

빅데이터·AI 기반 상업용 부동산 프롭테크 기업 부동산플래닛(각자대표 정수민·엄현포)이 21일 발표한 ‘2025년 2분기 서울시 연립·다세대주택 시장 동향’에 따르면, 매매와 임대차 시장은 엇갈린 흐름을 보였다.

올 2분기 매매 거래량은 9175건으로 전 분기보다 33.7% 늘었다. 거래금액도 3조7010억원으로 42% 급증하며 지난해 4분기 이후 상승세를 이어갔다. 특히 용산구는 거래량이 128.2% 뛰었고, 동작구(82.6%), 강남구(81.1%), 광진구(61.4%) 등이 뒤를 이었다. 거래금액 기준으로는 동작구가 85.7% 늘며 가장 높은 상승률을 기록했다. 매매 회전율도 동작구가 1.62%로 25개 구 중 1위를 차지했다.

반면 임대차 시장은 위축됐다. 2분기 거래량은 3만1765건으로 전 분기 대비 6.5% 감소했다. 전세는 1.5% 줄었고, 월세는 9.9% 하락했다. 전체 거래에서 월세 비중은 57.7%로 절반을 넘었지만, 준월세·준전세·순수월세 모든 유형에서 거래가 감소했다.

자치구별로 보면, 전세 거래는 송파구(1428건), 마포구(938건), 광진구(892건) 순으로 많았다. 월세는 송파구가 2864건으로 가장 활발했고 강서구, 강동구, 강남구, 서초구 등이 뒤를 이었다.

가격 지표에서는 지역별 차이가 뚜렷했다. 서울 연립·다세대 평균 전세가율은 63.1%였으며, 강서구(73.9%), 영등포구(73.5%) 등 서남권에서 높게 나타났다. 반대로 용산구(43.3%), 마포구(53.6%) 등 주요 도심 지역은 상대적으로 낮았다. 전월세전환율은 평균 5.6%로, 노원구와 서대문구가 6.6%로 가장 높았다.

정수민 부동산플래닛 대표는 “2분기 시장은 매매 활황과 임대차 감소라는 상반된 흐름이 특징”이라며 “특히 전세가율이 낮은 용산구에서 거래량이 급증한 것은 개발 호재를 반영한 투자 수요가 커졌음을 보여준다”고 설명했다.