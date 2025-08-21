제주 에이펙 중기장관회의 9월 1∼5일…5000여명 참가

동행축제·기술경영혁신대전 등 역대 최대 규모

식품대전 with 맥주축제·영수증 입장권 등 지역상권 연계

2025 아시아태평양경제협력체(에이펙·APEC) 중소기업장관회의가 9월 1일부터 5일까지 제주국제컨벤션센터(ICC JEJU)에서 열린다.

21일 제주도에 따르면 중소벤처기업부가 주관하는 에이펙 중소기업장관회의는 역대 최대 규모로, 21개 회원국 장관급 인사 등 5000여 명이 제주를 방문한다.

제주국제컨벤션센터 전경.

장관회의와 실무회의 등 공식 일정과 함께 대규모 연계 행사가 동시에 진행된다. 대한민국 대표 소비촉진 행사인 ‘동행축제’(8월 30~31일, ICC 이벤트홀), 중소기업 혁신기술과 우수성과를 선보이는 ‘중소기업 기술·경영혁신대전’(9월 1~5일, ICC 로비)등 8개 연계행사가 함께 열린다.

제주도는 지역 행사로 9월 5일부터 7일까지 여미지식물원에서 ‘2025 제주특별자치도 식품대전 with 맥주축제’를 개최한다. 도내 80여개 식품기업이 참여해 전시·판매관을 운영하며 제주의 우수제품을 세계에 알리는 기회로 활용할 예정이다.

제주도가 행사기간 동안 운영할 ‘영수증 입장권(Spend & See)’ 프로그램은 국제회의 참가자들을 회의장 밖 지역상권으로 이끌어내는 소비촉진 전략이다.

참가자들이 도내 음식점, 카페, 상점 등에서 소비한 영수증을 회의장 안내데스크에 제시하면 소비인증을 통해 제주돌문화공원과 환상숲곶자왈공원을 할인된 가격으로 방문할 수 있다. 할인 혜택과 함께 제주의 독특한 자연유산을 체험하도록 유도하면서 지역 소비를 촉진하는 일석이조 효과를 노린다.

또한 서귀포 다운타운 셔틀버스 확대 운영은 참가자들의 접근성을 높여 서귀포 원도심 상권 활성화를 꾀하는 프로그램이다.

회의장에서 서귀포 매일올래시장, 이중섭거리, 새연교까지 셔틀버스를 운영해 참가자들이 제주의 전통시장과 문화거리를 편리하게 방문할 수 있도록 지원한다.

서귀포 이중섭로 일대에서는 원도심 문화페스티벌이, 서귀포항 새연교 일원에서는 주말 문화공연 ‘금토금토 새연쇼’가 펼쳐져 제주를 방문한 참가단에게 제주만의 특별한 야간 문화체험 기회를 제공한다.

중기장관회의는 ‘지속가능하고 포용적인 성장의 주체로서 중소기업’을 주제로 진행된다. 21개 에이펙 회원국의 중소기업 담당 장관과 고위급 인사, 국제기구 관계자 등이 참석해 △인공지능(AI) 등을 활용한 기업의 혁신사례 △인구감소와 기후변화 등에 대응한 각국의 정책노력 △포용적 성장을 위한 대·중소기업 및 민관 협력 방안을 중점 논의한다.

김미영 제주도 경제활력국장은 “제주 에이펙 중소기업 장관회의는 에이펙 장관회의 중 가장 규모 있는 회의로 지역경제에 새로운 활력을 불어넣을 절호의 기회”라며 “대규모 연계행사와 함께 제주의 우수한 로컬 상품과 관광자원을 전 세계에 알려 경제 활성화의 전환점으로 만들겠다”고 말했다.