박지원 “김문수 당대표되면 국민의힘 100% 분당”

“전당대회 후, 내년 지방선거 전 분당될 듯”

“김건희 신파극, 순애보는 국민 감동 없어”

더불어민주당 박지원 의원이 지난달 10일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 '농산물 유통시장의 진단과 대응방안 모색 : 농업혁신포럼 전문가 초청 강연'에서 발언하고 있다. 뉴시스

더불어민주당 박지원 의원은 국민의힘 전당대회에서 김문수 후보가 당대표가 될 것이라고 전망하면서 “(김 후보가) 대표가 되는 순간 국민의힘은 100% 분당된다”고 말했다.

박 의원은 20일 오전 CBS 라디오에서 “김문수 전 장관이 (당)대표가 되지 않을까 본다”며 이같이 밝혔다.

그는 “어제 한동훈 계열 모 인사를 만났는데 장동혁 후보가 당대표가 되면 자기들은 탈당한다고 했다”며 “빙산의 일각”이라고 말했다.

이어 “이미 국민의힘은 그대로 나눠도 이승만의 자유당, 박정희의 공화당, 전두환의 민정당처럼 역사 속으로 사라질 것”이라며 “윤석열, 김건희, 전한길를 품고 행동하는 김문수, 장동혁이 만약 당대표가 된다고 하면 (국민의힘은) 분당이다”라고 강조했다.

그러면서 “지금 현재 건전한 보수 세력을 바라는 일정한 국민이 계신다”며 국민의힘 분당 가능성을 “100%”라고 내다봤다.

분당 시기와 관련해서는 ‘전당대회 후, 내년 지방선거 전’이 될 것이라고 예측했다. 박 의원은 ‘그렇게 빨리 분당이 되겠느냐’는 진행자의 질문에 “제가 건진법사나 천공 선생한테 안 물어봐도 제 촉으로도 (그렇게 보인다)”며 “된다. 두고 봐라”고 했다.

윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사가 최근 구치소 면담 과정에서 ‘내가 죽어야 남편 살길이 열리지 않겠느냐’는 취지로 이야기한 것과 관련해서는 “김건희 씨의 신파극, 순애보는 국민 감동이 없다”며 “사랑은 그렇게 표시하는 게 아니다”라고 지적했다.

박 의원은 “자기가 영부인 때 대통령이 일탈한다고 하면 육영수 여사나 이희호 여사처럼 대통령에게 고언을 하는 것이 사랑”이라며 “자기 스스로가 돈 된다고 하면 친정어머니하고 함께 양잿물도 먹어버리는, 그런 비리의 김건희가 지금 와서 그런 순애보적인 얘기를 해서 마치 국민의 동정심을 유발하려고 하는 것은 이미 지났다”고 말했다.